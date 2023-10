RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Super, trapelano le specifiche

Nvidia sembra pronta a estendere la sua celebre serie di schede grafiche GeForce RTX 40 con un tocco "Super."

Secondo le informazioni trapelate dall'affidabile leaker @Kopite7kimi, noto per le sue precise anticipazioni sulle schede grafiche di Nvidia, potremmo vedere almeno tre nuove schede 'Super' della serie GeForce RTX 40.

Se queste indiscrezioni risultassero attendibili, il lancio ufficiale della serie "Super" di GeForce RTX 40 sarebbe previsto "fra poche settimane" e una delle principali novità sarà la GeForce RTX 4080 Super.

Questa scheda dovrebbe sfruttare l'intero potenziale del processore grafico AD103 con tutti i suoi 10.240 core CUDA abilitati, promettendo prestazioni eccezionali.

Le sorprese, però, non finiscono qui: sembra che Nvidia abbia in serbo anche la GeForce RTX 4070 Ti Super e la GeForce RTX 4070 Super.

La GeForce RTX 4070 Ti Super dovrebbe montare il processore grafico AD103, con 48 MB di cache L2 e un sistema di memoria GDDR6X da 16GB su un bus a 256 bit, offrendo un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto al modello originale RTX 4070 Ti.

Tuttavia, ciò che desta maggiore curiosità è il particolare sistema di denominazione scelto da Nvidia. Sebbene l'aggiunta di nuovi modelli possa sembrare ragionevole per colmare i divari di prezzo e prestazioni nella gamma GeForce RTX 40, la scelta dei nomi, in particolare per la RTX 4070 Super e la RTX 4070 Ti Super, appare alquanto inusuale e ha suscitato qualche perplessità tra gli appassionati.

Queste informazioni, pur provenendo da una fonte affidabile, vanno prese con una certa cautela. Tuttavia, è indubbio che Nvidia stia lavorando per espandere la sua gamma di schede grafiche, sia per soddisfare le esigenze dei giocatori che desiderano un'opzione più adatta alle loro necessità, sia per i creativi che necessitano di maggiori opzioni.

Resta da vedere come questa nuova serie "Super" si inserirà nel panorama delle schede grafiche e quali sorprese riserverà ai consumatori se, invece, siete in cerca di una nuova scheda grafica, e non volete attendere oltre, date un'occhiata all nostra guida alle migliori schede grafiche.