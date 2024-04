RTX 4090 senza chip in vendita su Facebook, l'ennesima truffa

Il mercato delle schede grafiche di seconda mano è recentemente diventato teatro di una truffa che sfrutta l'immagine di una delle migliori schede video al mondo, se non la migliore, ovvero la NVIDIA GeForce RTX 4090. Questo fenomeno allarmante e sempre più diffuso sta spaventando gli acquirenti, incitandoli ad adottare un approccio estremamente cauto nella negoziazione di tali dispositivi.

Le frodi riguardanti la vendita di hardware informatico usato non sono certo una novità, soprattutto in piattaforme di rivendita come eBay, dove il controllo è minimo. Un caso eclatante è stato portato alla luce da Northwest Repair, che ha condiviso l'esperienza amara di un cliente caduto nella rete di un venditore disonesto su Facebook Marketplace. L'individuo aveva acquistato una NVIDIA GeForce RTX 4090 di seconda mano, salvo poi scoprire che la scheda era stata privata dei componenti essenziali per il suo funzionamento.

L'esperienza del venditore è fondamentale per portare gli acquirenti meno attenti a cadere in queste trappole. Nel caso specifico, dopo aver constatato il malfunzionamento della GPU, il compratore ha portato l'unità difettosa in un negozio di tecnologia locale, dove gli è stato comunicato che la NVIDIA GeForce RTX 4090 era irrimediabilmente danneggiata.

Nonostante gli fosse stata offerta una somma di 200 dollari per il pezzo difettoso, il proprietario ha declinato la proposta, sperando di ottenere un prezzo migliore. Purtroppo, non era al corrente di quanto fosse grave la situazione.

La sconcertante verità è emersa una volta che l'unità è stata inviata a Northwest Repair per un'ispezione più approfondita. Aperta la scheda, gli specialisti hanno scoperto con orrore che dalla NVIDIA GeForce RTX 4090 erano stati rimossi tutti i componenti vitali, incluso il processore grafico (GPU) e la memoria. Questo ha lasciato l'acquirente con un semplice circuito stampato (PCB), privo di qualunque valore funzionale, mentre i componenti rimossi erano probabilmente stati venduti separatamente per trarne profitto.

Queste truffe, un tempo confinate alle regioni della Cina e dell'Asia-Pacifico, hanno ora allargato i loro confini colpendo acquirenti in diverse parti del mondo.

Il fenomeno non si limita a sporadici tentativi di frode da parte di venditori disonesti, ma rispecchia una pratica più ampia e organizzata, in particolare in Cina. Numerose unità di NVIDIA GeForce RTX 4090 vengono sistematicamente spogliate dei loro componenti critici come GPU e VRAM per essere poi assemblate su altri circuiti destinati a piattaforme di intelligenza artificiale. I PCB vuoti, privi di componenti, vengono poi scartati e venduti a prezzi irrisori, tra i 10 e i 20 dollari, sulle piattaforme online.

La situazione sottolinea il lato oscuro del mercato dell'usato e l'importanza per gli utenti di procedere con molta cautela. L'acquisto da fonti verificate, unitamente all'implementazione di controlli adeguati come test e benchmarking della GPU o ispezioni da parte di negozi tecnici di fiducia, diventano strategie imprescindibili per garantire transazioni sicure.