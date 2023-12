RTX 4090 SUPER in arrivo? No, è solo l’errore di un rivenditore

Il rivenditore europeo ProShop ha recentemente suscitato parecchio scalpore, dopo aver messo a listino la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER. Questo equivoco sembra derivare da un'anticipazione, o da della semplice confusione, riguardante il prossimo lancio della serie "SUPER" della GeForce RTX 40.

ProShop, noto per la vendita di diverse schede grafiche, ha ribattezzato tutte le varianti delle RTX 4090 con l'aggiunta della dicitura "SUPER", generando una certa confusione negli utenti.

L'annuncio imminente della serie NVIDIA GeForce RTX 40 "SUPER", previsto a breve, dovrebbe presentare solo tre nuove schede grafiche: la RTX 4080 SUPER, la RTX 4070 Ti SUPER e la RTX 4070 SUPER.

Al momento, non ci sono segnalazioni né conferme riguardo a una possibile RTX 4090 SUPER. Nonostante la possibilità che NVIDIA possa sorprendere con l'introduzione di una variante "SUPER" per la GeForce RTX 4090, attualmente non ci sono informazioni o dettagli concreti a riguardo.

È stato fatto notare che tutte le schede etichettate come RTX 4090 SUPER, messe a listino da ProShop, corrispondono effettivamente ai modelli standard della RTX 4090, inclusi i prezzi che non presentavano variazioni rispetto ai modelli attualmente sul mercato.

Questo errore potrebbe rappresentare una svista piuttosto che una mossa intenzionale, poiché non ci sono precedenti di un rivenditore che abbia utilizzato la denominazione "SUPER" per una GPU della serie RTX 40.

Una potenziale sorpresa potrebbe giungere se NVIDIA dovesse confermare l'esistenza di una versione "SUPER" della GeForce RTX 4090, oltre alle tre schede già attese.

Tuttavia, considerando il probabile eccesso di prestazioni di una scheda di questa fascia, potrebbero sorgere limitazioni nella sua distribuzione in Cina, come già avvenuto con la RTX 4090 TPP (Total Processing Performance), precedentemente vietata dalle esportazioni in quel paese.

Proprio in virtù di questo aspetto, Nvidia sta progettando una variante esclusiva per la Cina, conosciuta come RTX 4090 D, caratterizzata da un design ridotto ma con prestazioni superiori alla GeForce RTX 4080 SUPER.