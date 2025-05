RTX 5060 arriva il 19 maggio, è ufficiale

Finalmente la RTX 5060 ha una data di lancio ufficiale: arriverà sul mercato il prossimo 19 maggio, alle porte del COMPUTEX di Taipei, la fiera di settore più importante dell'anno che vedrà protagonista Jensen Huang, che terrà il keynote di apertura.

La GPU entry level della gamma Blackwell debutterà sul mercato americano a 299 dollari e, sebbene non si conosca ancora il prezzo per l'Italia, col cambio attuale possiamo supporre che il listino sarà di circa 320 euro.

La nuova RTX 5060 dovrebbe contare su un incremento del 25% nel numero di CUDA core rispetto alla RTX 4060 (ancora acquistabile su Amazon), che raggiungono quota 3840. La scheda mantiene invece 8 GB di memoria, pochi per chi vuole andare oltre il Full HD (sempre che la scheda sia abbastanza potete da farvi giocare in 1440p), ma introduce la tecnologia GDDR7 che opera a 28 Gbps attraverso un bus a 128 bit, garantendo un incremento della larghezza di banda del 64% rispetto alla generazione precedente. Il salto prestazionale è però accompagnato da un aumento del consumo energetico, con un TDP che sale a 145W, 35W in più rispetto alla RTX 4060.

Il prossimo 19 maggio debutteranno sul mercato, oltre alla scheda, anche desktop preassemblati e notebook con RTX 5060 Laptop, con prezzi che dovrebbero partire da 1299 euro.

Il confronto diretto con la futura (e ancora non confermata) AMD Radeon RX 9060 8GB sarà inevitabile e rappresenterà un banco di prova fondamentale per valutare l'efficacia della strategia NVIDIA nel segmento entry-level del mercato. 8GB di memoria sono critici anche in questo segmento, con i giochi che hanno bisogno di sempre più memoria video: se è vero che oggi bastano ancora per il 1080p, non è detto che sarà lo stesso per i giochi futuri. In altre parole, oggi una scheda con 8GB di VRAM potrebbe avere una vita più breve rispetto al passato, poiché bisognerà iniziare prima a ridurre la qualità grafica dei titoli più impegnativi per poterli giocare a 60 FPS.