RX 590 GME, in Cina torna di moda Polaris 30

Sembrerebbe che AMD sia pronta al lancio di una nuova GPU, forse dedicata solo al mercato orientale, almeno secondo il portale cinese EXPreview.

La scheda video in questione dovrebbe chiamarsi RX 590 GME dovrebbe posizionarsi come fascia di prezzo e prestazioni tra l’attuale RX 590 e la RX 580. Il motivo di tale posizionamento risiede nelle specifiche tecniche: la presunta GPU in arrivo dovrebbe avere dei clock di boost leggermente inferiori, 1385MHz rispetto ai1545MHz della RX 590 standard.

Al momento non è chiaro quale chip GPU AMD abbia utilizzato per questo modello denominato GME, ma sicuramente sarà basata sull’architettura Polaris.

Alcune voci di corridoio sostengono che potrebbe trattarsi di die meno fortunati appartenenti alla famiglia Polaris 30 da 12 nm che, per diversi motivi legati al processo produttivo, non sono riusciti a raggiungere le velocità di clock di 1545MHz della RX 590, ma che comunque assicurano un buon rapporto potenza/prezzo.

In ogni caso, al momento la scheda è disponibile al pre-ordine solamente tramite il sito online di un rivenditore cinese. Questo ci induce a pensare, come abbiamo accennato ad inizio articolo, che si tratti di una GPU destinata al mercato di tale Paese.