RX 9070 XT più veloce di una RTX 5080 grazie all'undervolt

Le nuove AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 si stanno dimostrando dei veri e propri gioellini, capaci di incrementare ancor di più le proprie prestazioni grazie all'undervolt. Secondo quanto emerso dai test condotti da noti overclocker su YouTube, queste schede possono ottenere incrementi di prestazioni fino al 10% nei giochi più esigenti come Cyberpunk 2077, arrivando persino a superare la ben più costosa RTX 5080 di NVIDIA.

I test condotti dagli youtuber Der8auer e Alva Jonathan hanno evidenziato come l'undervolting possa rivoluzionare le prestazioni delle nuove schede grafiche AMD. Senza modificare manualmente la frequenza di clock, ma semplicemente riducendo la tensione operativa e aumentando il limite di potenza al 110%, entrambi i tester hanno registrato incrementi del 10% in termini di FPS su Cyberpunk 2077, sia sulla RX 9070 che sulla più potente RX 9070 XT.

Der8auer, utilizzando una PowerColor RX 9070 XT Red Devil, ha applicato un offset di tensione di -170mV raggiungendo una frequenza di 3,36 GHz, ben superiore ai 2,90 GHz della configurazione stock. Questo ha permesso alla scheda di raggiungere 66 FPS medi in Cyberpunk 2077 a risoluzione 4K con impostazioni Ultra, superando i 65 FPS della RTX 5080 di NVIDIA.

Similmente, Alva Jonathan ha testato una ASRock RX 9070 Steel Legend ottenendo un incremento da 54 a 60 FPS nello stesso gioco, applicando un offset di -125mV che ha portato la frequenza da 2,60 a 3,00 GHz. In entrambi i casi, il consumo energetico è aumentato solo marginalmente, dimostrando un'efficienza sorprendente.

Limitazioni e considerazioni sull'overclock tradizionale

È interessante notare come i tentativi di overclock tradizionale, aumentando direttamente le frequenze di clock, non abbiano prodotto risultati apprezzabili. Der8auer ha rilevato che modificare i valori di clock tramite software non ha portato alcun beneficio, probabilmente perché le schede testate erano già state portate al massimo delle loro potenzialità direttamente dalla fabbrica.

Anche i tentativi di overclock della VRAM si sono rivelati controproducenti. Pur ottenendo frequenze più elevate, le prestazioni nei giochi sono diminuite a causa dei meccanismi di correzione degli errori integrati nella memoria, che intervengono quando la stabilità non è ottimale, causando un calo di efficienza. Questo fenomeno evidenzia come l'architettura delle nuove GPU AMD risponda meglio all'ottimizzazione della curva tensione-frequenza anziché al semplice aumento delle frequenze.

Il fattore hardware premium: un elemento determinante

Va sottolineato che i test sono stati condotti su modelli di fascia alta con PCB e sistemi di raffreddamento superiori rispetto alle versioni base. La PowerColor Red Devil ha un prezzo di listino ben superiore a quello di 695€ suggerito da AMD per la RX 9070 XT; allo stesso modo, la ASRock Steel Legend ha un prezzo di circa 100€ più alto rispetto al MSRP della RX 9070, fissato a 639€.

L'uso di personalizzazioni di qualità superiore potrebbe essere un fattore determinante per la stabilità delle configurazioni con undervolt aggressivo. I migliori sistemi di raffreddamento e i PCB più robusti offrono un margine di sicurezza maggiore quando si spinge la scheda oltre i limiti previsti dal produttore. Inoltre, anche considerando il prezzo di listino maggiore, la RX 9070 XT Red Devil rimane più economica della RTX 5080.

Un motivo in più per acquistare le nuove Radeon

Questi risultati aprono scenari interessanti per gli appassionati e dimostrano che le GPU AMD hanno del potenziale inespresso, che può essere sbloccato anche senza procedure complesse o rischiose. Per gli utenti, la possibilità di ottenere prestazioni migliori con pochi click rappresenta un valore aggiunto importante, soprattutto considerando il prezzo già competitivo delle schede AMD rispetto alle controparti NVIDIA. Sebbene quest'ultima mantenga il vantaggio in ambiti come ray-tracing, path-tracing e supporto software, il rapporto prezzo-prestazioni delle nuove Radeon diventa ancora più interessante alla luce di queste scoperte.