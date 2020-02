Ryzen 5 4500U, le prime recensioni sono incoraggianti

Online è apparsa una prima recensione di un laptop con a bordo una delle nuove CPU Ryzen 4000 mobile di AMD: è stata infatti pubblicata su un sito web in Ucraina la recensione di un Acer Swift 3 con a bordo una APU Ryzen 5 4500U.

La CPU fa parte dalla famiglia di processori “Renoir”, ormai prossimi all’uscita, ed unisce alla sua microarchitettura (x86) Zen 2 una grafica Vega integrata. Secondo i dati pubblicati fino ad oggi, sarebbe un processore hexa-core con SMT disabilitato, realizzato con processo produttivo a 7nm ed ha un TDP di 15W.

La recensione pubblicata, di per sé, contiene pochi confronti di benchmark per poter valutare le prestazioni in modo molto preciso, ma quello su cui vogliamo soffermarci quest’oggi sono gli spunti fornitici dalle misurazioni sulla durata della batteria del laptop.

I risultati sono molto interessanti, il chip pare infatti avere prestazioni molto migliori in quasi la totalità dei benchmark rispetto alle precedenti generazioni di CPU per laptop AMD. Il laptop recensito è un Acer Swift 3 che monta una batteria da 50,29 Wh. Nel test con PCMark 8, ha raggiunto un’autonomia di 7 ore e 18 minuti. Con PC Mark 10 Video e PC Mark 10, invece, ha raggiunto un’autonomia rispettivamente 9 ore 44 minuti e 12 ore 4 minuti.

Se volessimo confrontare i pochi risultati a disposizione con quelli dei nuovi processori Intel, nel test Cinebench R15 multi-core il ​​laptop di Acer ha ottenuto 785 punti, un punteggio più alto di quello ottenuto dai recenti quad-core di Intel. Il Core i7-10710U invece, grazie ai suoi 6 core e 12 thread, totalizza oltre 1000 punti.

Per quanto riguarda la parte grafica, il Ryzen 5 4500U ha una GPU Radeon Vega 6, con meno shader core rispetto alle GPU Vega 8 e 10 dei processori Ryzen mobile delle generazioni precedenti, tuttavia i core hanno un clock più alto.

Processore Nodo Architettura Core/Thread Base/(Turbo Clock) Cache L3 TDP GPU Clock massimo GPU Ryzen 5 4500U 7 Zen2 6/6 2.3 GHz (4.0 GHz) 8MB 15W Vega 6 1.5 GHz Ryzen 5 3500U 12 Zen+ 4/8 2.1 GHz (3.7 GHz) 4MB 15W Vega 8 1.2 GHz

Dando credito a questi dati, sembra proprio che l’Acer Swift 3 con a bordo il Ryzen 5 4500U abbia una durata della batteria davvero notevole. Recuperando i dati di un Acer Swift 3 SF314-41, che monta il Ryzen 5 3500U, si può fare un confronto tra la nuova e la vecchia generazione di processori AMD e constatare che c’è stato un tangibile passo avanti per quanto riguarda i consumi con un rispettivo aumento della durata della batteria.

Acer Swift 3 SF314 ‑41 Acer Swift 3 SF314-42 Processor Ryzen 5 3500U Ryzen 5 4500U Cinebench R15 CPU Multi 646 785 Cinebench R 20 CPU (Multi-Core) 1294 1843 3DMark Time Spy 742 947 3DMark Fire Strike 2433 2641 PCMark 10 3907 5024 Geekbench 5 Single-core 886 1074 Geekbench 5 Multi-core 3067 4282

Ricordiamo che i primi laptop con processori Ryzen 4000 dovrebbero essere rilasciati intorno a marzo o aprile. Non vediamo l’ora di poter toccare con mano alcuni di questi prodotti, per capire fino a che punto AMD è riuscita a migliorarsi e se darà effettivamente del filo da torcere a Intel e alla sua decima generazione di processori.