“Barcelo Refresh” è il nome in codice con il quale vengono indicati i processori della serie Ryzen 7030, progettati per esser impiegati in computer portatili e leggeri. Dal punto di vista architetturale, si tratta di un aggiornamento dei chip Barcelo Ryzen 5000, con l’aggiunta di alcune ottimizzazioni volte a massimizzare le prestazioni.

In particolare, il modello Ryzen 7 7730U è stato recentemente avvistato nella nuova linea di notebook Lenovo in arrivo nel 2023, come riportato da Weibo. Per quanto riguarda le specifiche, la CPU, basata sull’architettura Zen 3, è dotata di 8 core e 16 thread, ha una frequenza base di 2,0GHz (lo stesso della Ryzen 7 5825W) e 16MB di cache L3, il tutto con un TDP di 15W. Non sappiamo quale sia il boost clock, ma è possibile che si aggiri sui 4,5GHz, così come il predecessore. Ad accompagnare i core CPU, sarà presente anche una GPU integrata di classe Vega, con 8 unità di calcolo o 512 core. Anche in quest’ultimo caso possiamo solo supporre le frequenze di clock, che non dovrebbero discostarsi molto dai 1,8GHz precedenti, quindi essere al massimo di 2,0GHz.

Photo Credit: AMD

Per saperne di più sui nuovi processori destinati ai computer portatili, compresi quelli della famiglia Ryzen 7030 “Barcelo Refresh” dovremo attendere sino al CES 2023.

Di seguito vi lasciamo una tabella con le presunte specifiche tecniche delle CPU Ryzen 7000 realizzata dai colleghi di Wccftech: