Il Ryzen 7 9850X3D potrebbe debuttare entro la fine di gennaio, secondo quanto emerso da listini di prodotto pubblicati in anticipo dal rivenditore francese LDLC. Le pagine, ora rimosse, includevano sia la versione boxed per il mercato retail sia la variante tray destinata ai system integrator, entrambe con una data di disponibilità fissata al 29 gennaio 2026 e un orario di vendita sincronizzato alle 15:00 ora locale europea, dettaglio che suggerisce una strategia di lancio globale coordinata da AMD.

Dal punto di vista tecnico, il Ryzen 7 9850X3D (annunciato al CES) si configura come un processore a 8 core e 16 thread basato sull'architettura Zen 5, nome in codice "Granite Ridge", prodotto su processo a 4 nm e compatibile con la piattaforma AM5. Le specifiche indicano una frequenza base di 4,7 GHz con boost massimo fino a 5,6 GHz, valori in linea con la serie Ryzen 9000 ma con un elemento distintivo cruciale: la presenza di 3D V-Cache che porta la cache totale a 104 MB, cifra che dovrebbe includere 32 MB di cache L3 standard sommati a 64 MB di V-Cache impilata verticalmente, seguendo lo schema già visto sui precedenti modelli X3D.

Il TDP dichiarato si attesta a 120 W, superiore rispetto ai 105 W dei modelli X3D di generazione precedente come il Ryzen 7 7800X3D, segnale che AMD potrebbe aver trovato un bilanciamento migliore tra efficienza energetica e margini di frequenza sulla nuova architettura.

La cache totale raggiunge 104 MB grazie alla tecnologia 3D V-Cache, configurazione che promette di mantenere il vantaggio tradizionale di AMD nei carichi di lavoro gaming

Sebbene LDLC non abbia pubblicato prezzi ufficiali, un precedente leak apparso brevemente su un altro rivenditore aveva associato al processore una cifra di 486,64 dollari, equivalente a circa 450 euro al cambio attuale. Trattandosi di un valore segnaposto tipicamente utilizzato durante la configurazione dei cataloghi, va trattato con la dovuta cautela, ma se confermato collocherebbe il 9850X3D in una fascia di prezzo leggermente superiore rispetto al predecessore 7800X3D al lancio, riflettendo sia l'inflazione dei costi produttivi sia il posizionamento premium della tecnologia 3D V-Cache.

Ciò che manca nei listini LDLC è altrettanto significativo: non compare alcun riferimento al Ryzen 9 9950X3D2, menzionata in precedenza da altri rumor. L'assenza non conferma né smentisce l'esistenza di un modello flagship con 16 core dotato di V-Cache, ma suggerisce che AMD stia concentrando l'attenzione retail sul segmento a 8 core, storicamente il più apprezzato dagli appassionati di gaming per il rapporto tra prestazioni nei videogiochi e il prezzo.