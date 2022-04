Una recente tabella resa pubblica da Apacer e riportata dal noto leaker momomo_us, mostra le memorie supportate dai processori attuali e futuri di Intel e AMD. Nel grafico si vede come le CPU Alder Lake di Intel, le Sapphire Rapids e i Ryzen 6000 hanno il supporto per le memorie DDR5-4800, mentre i Ryzen “Raphael” 7000 ed EPYC Genoa arrivino a supportare nativamente le DDR5-5200.

Già nei giorni scorsi avevamo riportato la notizia di come i nuovi socket AM5 di AMD potrebbero avere il supporto solo alle memorie DDR5 e che solamente un doppio controller di memoria sui Ryzen 7000 garantirebbe la compatibilità anche con le DDR4. Dalla tabella però non sembra che i nuovi processori AMD avranno tale supporto.

Le RAM DDR5-5200 forniranno una larghezza di banda di memoria dell’8,3% in più rispetto alle RAM DDR5-4800. Ciò fa pensare che le prossime CPU AMD saranno dotate di un sottosistema di memoria migliore di quello attualmente disponibile sui processori Intel, tuttavia è lecito immaginare che Intel adotterà il supporto alle DDR5-5200 in futuro, già a partire dai prossimi Raptor Lake, non menzionati nella tabella di Apacer.

Credit: Apacer



A livello industriale invece si prevede che le aziende che lavorano con IA, server aziendali e per data center e altre applicazioni saranno le prime ad adottare il nuovo standard. Le RAM DDR5 hanno una tensione operativa di 1,1 V mentre quelle DDR4 di 1,2 V. Ciò permette di avere un risparmio energetico dell’8%, che si rivela molto importante per tutte quelle aziende che necessitano di un funzionamento costante.

Le RAM DDR5 in futuro prenderanno il posto delle DDR4, anche grazie ai miglioramenti prestazionali e alla progressiva riduzione del prezzo, ma al momento i costi elevati non le rendono convenienti. Al momento la soluzione migliora sembra inserire il supporto a entrambe le tecnologie, ma alcune voci di corridoio indicano che AMD potrebbe agire diversamente, inserimento sui futuri Ryzen 7000 unicamente il supporto alle DDR5.