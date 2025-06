Vi segnaliamo un’occasione davvero interessante per chi è appassionato di stampa 3D o per chi desidera avvicinarsi a questa tecnologia con un prodotto di alta qualità a un prezzo vantaggioso. La nuova stampante 3D FLSUN T1 Max (qui trovate la nostra recensione sulla Flsun T1 Pro) è infatti disponibile con un’offerta lancio che vi permette di risparmiare 100 euro, acquistandola a 499 euro invece che 599 euro. Questo modello si distingue per un volume di stampa cilindrico molto ampio e caratteristiche tecniche avanzate che la rendono adatta sia ai professionisti sia ai maker più esigenti.

FLSUN T1 Max, chi dovrebbe acquistarla?

Uno degli aspetti più rilevanti della FLSUN T1 Max è la sua eccezionale velocità di stampa: può arrivare fino a 1000 mm/s, con un’accelerazione superiore a 30000 mm/s² e una portata massima di 90 mm³/s. Questo significa che potrete realizzare i vostri progetti in tempi molto più rapidi, senza rinunciare alla precisione, che è garantita a ±0,1 mm. La struttura Delta contribuisce inoltre a mantenere la stabilità e la qualità delle stampe anche ad alte velocità, permettendo un volume di stampa significativo, pari a 260 mm di diametro per 330 mm di altezza.

La versatilità è un altro punto di forza di questa stampante: la presenza di una custodia in acrilico ne amplia l’uso a materiali più tecnici e difficili da gestire, come ABS, ASA, PA, PC, ma anche a filamenti flessibili come il TPU, grazie a un estrusore a trasmissione diretta e doppio ingranaggio. La superficie di stampa in PEI garantisce un’adesione ottimale del primo strato e facilita la rimozione dei pezzi finiti. Inoltre, il letto riscaldato fino a 110°C e l’ugello che arriva a 300°C consentono di lavorare senza problemi di deformazioni e con una qualità costante nel tempo.

Infine, la FLSUN T1 Max si distingue anche per la sua facilità d’uso e il sistema di livellamento automatico con due sensori integrati che permettono di operare con la pressione di un solo pulsante. Potrete monitorare le vostre stampe in tempo reale grazie a una fotocamera AI integrata, e gestire tutto comodamente via app, scaricabile su Android o ISO. Questo rende la stampante non solo potente e versatile, ma anche molto pratica e intuitiva, ideale per chi vuole ottenere risultati professionali. Con lo sconto lancio, è un’occasione da non perdere per entrare nel mondo della stampa 3D con un prodotto all’avanguardia.

