Ryzen 9 5900HX, le prossime CPU mobile AMD saranno overclockabili?

I futuri portatili da gaming di fascia alta con processore AMD potrebbero portare con sé un miglioramento delle prestazioni del 30% circa e la possibilità di overclock della CPU. Il processore Ryzen 9 5900HX ha fatto la sua prima apparizione su Geekbench, alimentando le speranze dei fan.

A scoprire la CPU nel database del famoso software di test ci ha pensato il sempre attento @TUM_APISAK. Il processore, che dovrebbe essere basato sull’architettura Zen 3 di AMD, ha fatto capolino su Geekbench a bordo di un portatile Asus ancora non annunciato, il ROG Zephyrus GX551QS.

Secondo Geekbench, il Ryzen 9 5900HX (nome in codice Cezanne) dovrebbe poter vantare ben 8 core/16 thread e 16MB di cache di tipo L3. La memoria di basso livello avrebbe capacità doppia rispetto alle CPU mobile Ryzen 4000 anche conosciute come Renoir.

AMD Ryzen 9 5900HX

8 Cores, 16 Threads

AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0

Base Frequency 3.30 GHz

Maximum Frequency 4.59 GHz ASUS ROG Zephyrus GX551QS Geekbench 5 Score 1423 – 6912https://t.co/FphiFwZyeF pic.twitter.com/tvpMsUIxcd — APISAK (@TUM_APISAK) December 5, 2020

La vera novità trapelata assieme alla scoperta dell’esistenza di questa CPU è l’utilizzo del suffisso HX, ancora mai utilizzato da AMD. Le CPU AMD mobile con suffisso H sono quelle ad alte prestazioni con TDP di 45W, mentre le HS sono limitate a 35W con velocità di clock leggermente minori e dedicate ai PC più sottili.

Ci sono due possibilità riguardo questo nuovo chip con sigla HX: la prima è che la X venga utilizzata per identificare i chip serie H con frequenze di clock maggiori ed un limite di potenza più generoso, la seconda è che serva ad identificare le CPU con moltiplicatore sbloccato per l’overclock.

Tra le altre specifiche del Ryzen 9 mobile troviamo una frequenza base di 3,3GHz ed un clock in boost che raggiunge i 4,59GHz. In termini di frequenze non si discosta molto dal Ryzen 9 4900H se non per un clock in boost più alto di 200MHz e per la capacità doppia di memoria cache L3.

I risultati su Geekbench mostrano però una realtà molto diversa. Nonostante su carta il Ryzen 9 5900HX ed il Ryzen 9 4900H condividano molte delle specifiche, la nuova CPU Zen 3 potrebbe portare con sé un incremento considerevole delle performance IPC (instruction per cycle). Paragonato al modello della scorsa generazione, il nuovo Ryzen sarebbe in grado di garantire delle prestazioni superiori di circa il 30%, per lo meno in operazioni single core.

Il punteggio multi core fatto registrare dalla nuova CPU è più basso, tuttavia potrebbe trattarsi solamente di problemi di ottimizzazione dovuti alla giovinezza del chip non ancora annunciato, soprattutto vista la differenza notevole di potenza nelle operazioni single core.