Saldi del Double12: Office 2021 a meno di 15 euro, Windows 10 a 7 euro

Il Black Friday è appena terminato e adesso sono in arrivo le festività natalizie e con esse i saldi online del 12.12, giornata che cade appunto il 12 dicembre ed è conosciuta anche come Double 12. Per questa occasione GoDeal24.com ha deciso di scontare una serie di software in catalogo, con risparmi che superano anche il 60% e dove spiccano i 15 euro sufficienti per acquistare la licenza di Office 2021 e i 7 euro per quella di Windows 10.

In alcuni casi l’offerta è già attiva, in altri è necessario inserire un codice nel carrello che trovate indicato nel titolo che precede il relativo elenco. Di seguito troverete le liste di sconti con link e prezzi finali di ciascun pacchetto promozionale disponibile:

Fino al 50% di sconto su tutte le licenze Windows col codice GOLE50

Clicca per altri Windows in offerta >>

Pacchetti Windows + Office in sconto col codice GOLE62

Clicca per altri pacchetti >>

Software per lavorare da casa in sconto col codice GOLE62

Clicca per altre soluzioni Office in offerta >>

Fare shopping su GoDeal24.com è facile! Puoi scegliere molti metodi di pagamento, incluso PayPal. Subito dopo l’ordine, riceverai un’e-mail con i tuoi codici product key, senza dover aspettare giorni! In caso di domande, il servizio clienti ti fornirà del supporto rapido ed esteso di cui hai bisogno. Non dovrete fare altro che inviare un’e-mail all’indirizzo service@godeal24.com.