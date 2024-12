Prestazioni al top e dissipazione eccellente: il Samsung 980 Pro al miglior prezzo di sempre

Perfetto per PS5 e PC, il Samsung 980 Pro è il protagonista di una delle imperdibili offerte a tempo di oggi su Amazon. Considerato uno dei migliori SSD sul mercato, raggiunge velocità fino a 7.000 MB/s. La versione da 2TB è ora disponibile a un prezzo eccezionale, scendendo per la prima volta sotto i 150€. Un'opportunità unica sia per chi cerca prestazioni elevate, sia per chi dà importanza alla gestione termica, grazie al dissipatore di calore integrato.

Samsung 980 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung 980 Pro è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi e, in generale, per chi necessita di elevate prestazioni in termini di velocità di lettura e scrittura. Con una velocità fino a 7.000 MB/s, è perfetto per chi cerca un miglioramento significativo delle prestazioni rispetto agli SSD PCIe 3.0 o ai tradizionali SSD SATA, promettendo di ridurre i tempi di caricamento e di download.

Inoltre, grazie alla compatibilità sia con PlayStation 5 che con PC, si adatta a una vasta gamma di esigenze, rendendolo un upgrade versatile per qualsiasi configurazione di gioco o di lavoro intensivo. Con un'offerta di 149,99€, rappresenta un investimento conveniente per chi è alla ricerca di un boost delle prestazioni del proprio sistema. Oltre alla prestazione pura, il Samsung 980 Pro eccelle in efficienza energetica e controllo termico, due aspetti fondamentali per mantenere elevate prestazioni nel lungo termine.

Il dissipatore di calore incluso è una caratteristica che distingue questo SSD dagli altri sul mercato, garantendo che anche sotto carico intenso, le prestazioni restino ottimali senza incorrere in throttling termico. Per i giocatori che vogliono esperienze di gioco fluide, così come per professionisti in ambiti come editing video e progettazione 3D, questo SSD offre uno spazio ampio fino a 2TB e le prestazioni necessarie per gestire file di grande dimensione.

Vedi offerta su Amazon