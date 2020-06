Samsung lancia Odyssey G9, primo monitor dual QHD con raggio di curvatura 1000R

Presentato la prima volta in occasione del CES 2020, il monitor da gaming Odyssey G9 di Samsung è un prodotto molto interessante soprattutto per gli appassionati dei display curvi. Finalmente, dopo sei mesi, la compagnia coreana ha annunciato il lancio del dispositivo, definito il primo monitor da gaming dual QHD con raggio di curvatura 1000R, su scala globale.

Stando alle parole di Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics, «il monitor da gaming Odyssey G9 porta il gioco immersivo ad un livello superiore, dando a qualsiasi giocatore una marcia in più.». Rispondendo alle esigenze dei giocatori in termini di velocità e reattività, il G9 è dotato di tutte le ultime tecnologie implementate da Samsung nei suoi dispositivi indirizzati al vasto pubblico di videogiocatori.

Il pannello da 49” ha una risoluzione di 5120 x 1440 pixel con un raggio di curvatura 1000R, un tempo di risposta pari ad un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz. La qualità delle immagini visualizzata è garantita dalla tecnologia QLED, mentre l’assenza di tearing è offerta dal doppio supporto a G-Sync e Adaptive Sync sulla porta Display Port 1.4.

Di seguito trovate l’elenco delle caratteristiche tecniche complete:

Display Dimensioni dello schermo 49″ Rapporto di aspetto 32:9 Tipo di pannello QLED Curvo Copertura sRGB 125% Copertura DCI 95% Curvatura dello schermo 1000R Frequenza di aggiornamento 240Hz Tempo di risposta 1ms (GTG) Risoluzione 5.120 x 1.440 (DQHD) HDR HDR 1000 Caratteristiche generiche Opzioni Gaming G-Syn Compatibile, FreeSync Premium Pro Modalità Gioco Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR Altro Low Input Lag Mode, Virtual Aim Point, Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flicker Free Altro Interfaccia 2 Display Port 1.4, 1 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, uscita cuffie Montaggio a parete Si (100 x 100mm) Colore Bianco Lucido

Sappiamo che anche l’occhio vuole la sua parte ed il dispositivo si presenta decisamente bene sotto il piano estetico, con una linea innovativa e futuristica in colorazione bianca lucida. Il monitor supporta inoltre la funzionalità Infinity Core Lighting, che consente di impostare cinquantadue diversi colori e cinque effetti di illuminazioni dietro il display.

Samsung Odyssey G9 sarà disponibile da questo mese in tutto il mondo ad un prezzo non ancora specificato.