Il Samsung Odyssey 3D da 27 pollici offre un'esperienza 3D senza occhiali, risoluzione UHD 4K, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms. Include pannello IPS, compatibilità G-Sync e speaker integrati.

Samsung Odyssey 3D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey 3D è la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano un'esperienza visiva rivoluzionaria senza compromessi. Con il suo pannello IPS 4K da 27 pollici e la tecnologia 3D glasses-free, questo monitor vi catturerà completamente nei vostri giochi preferiti, offrendovi una profondità visiva straordinaria senza l'ingombro di occhiali dedicati. La frequenza di aggiornamento di 165Hz combinata con il tempo di risposta di appena 1ms garantisce fluidità assoluta anche nelle scene d'azione più concitate, mentre la compatibilità G-Sync elimina definitivamente tearing e stuttering. Se siete content creator o professionisti che lavorano con video e grafica, apprezzerete particolarmente la conversione AI 3D che trasforma automaticamente i contenuti 2D in esperienze tridimensionali.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi non vuole scegliere tra produttività e intrattenimento: la risoluzione UHD 4K offre spazio abbondante per il multitasking professionale, mentre le caratteristiche gaming lo rendono perfetto per le sessioni serali. Con l'attuale sconto del 44%, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera posizionarsi all'avanguardia della tecnologia display. La dotazione completa di HDMI, DisplayPort e speaker integrati, insieme alla regolazione in altezza, garantisce versatilità d'uso in qualsiasi contesto, dalla postazione gaming alla workstation creativa, rendendolo perfetto per chi cerca una soluzione premium all-in-one.

Il Samsung Odyssey 3D S27FG900XU è un display da 27 pollici che porta l'intrattenimento a un nuovo livello grazie alla tecnologia 3D senza occhiali. Con risoluzione UHD 4K, pannello IPS e refresh rate di 165Hz, offre immagini nitide e fluide per sessioni di gaming immersive.

