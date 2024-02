Samsung Odyssey Ark, STUPENDO e scontato dell'11%!

L'incredibile monitor Samsung Odyssey Ark oggi è in offerta su Amazon con uno sconto dell'11%, che lo porta all'interessante prezzo di 2657,09€, anziché 2999€. Stiamo parlando di un monitor curvo da 55 pollici, con risoluzione 4K, frequenza d'aggiornamento di 165Hz e pannello Mini-LED, capace di offrire un'esperienza d'uso e visiva senza precedenti, tanto nel gaming quanto nel lavoro e nella visione di contenuti.

Monitor Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor sarà in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, grazie a tecnologie e specifiche di ultima generazione unite a funzionalità particolari e che lo rendono adatto a tutti. Un esempio? Potete sfruttarlo per avere quattro diversi input contemporaneamente, ognuno dei quali ridimensionato in una finestra da circa 27 pollici (lo schermo viene diviso in 4), oppure potete ruotarlo in verticale e visualizzare tre schermi da circa 32 pollici uno sopra l'altro.

Nel gaming, vi farà immergere nel pieno dell'azione con la sua curvatura 1000R, l'elevata risoluzione e la frequenza d'aggiornamento di 165Hz. Inutile dire che da il meglio di sé nei giochi di guida e simulativi, ma vi potrete immergere nell'azione come mai prima d'ora anche in giochi d'azione, di ruolo o d'avventura. Altra chicca è il Gaming Hub integrato, che vi da accesso diretto ai servizi di cloud gaming come GeForce Now e Xbox Cloud.

In offerta a 2657,09€, il Samsung Odyssey Ark è un investimento ideale per chi vuole il monitor definitivo per il proprio setup da gaming o lavorativo e vuole qualcosa capace di offrire tantissimo spazio, con caratteristiche top di gamme e versatile, per adattarlo al meglio alle diverse necessità. Che vogliate sfruttare il Multi View per collegare quattro diversi input, o visualizzare un'unica sorgente sull'enorme schermo 55 pollici, non rimarrete delusi.

