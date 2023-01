Oltre ai nuovi splendidi monitor gaming ultrawide basati sulle tecnologie Mini LED e OLED, il noto produttore coreano Samsung, in occasione del CES 2023, ha presentato un nuovo interessante monitor dedicato ai professionisti e content creator simile, ad esempio, alle proposte concorrenti di Apple e LG. Il prodotto in questione, chiamato ViewFinity S9, è equipaggiato con un pannello IPS 5K da 27″ a risoluzione 5.120×2.880 pixel con un trattamento antiriflesso, utile a ridurre il più possibile i bagliori sullo schermo, mentre viene coperto il 99% della gamma colore DCI-P3.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor presenta un’ampia gamma di porte, incluse HDMI, Thunderbolt 4, USB-C e DisplayPort, ed è in grado di ricaricare i computer portatili sino al 96 Watt. Il design è molto elegante, dato lo chassis completamente in metallo. Purtroppo, nonostante la certificazione VESA DisplayHDR 600, è possibile, sebbene Samsung non abbia diffuso le specifiche tecniche complete, che difficilmente il rapporto di contrasto e il livello del nero siano pari a quelli di altri modelli con sistema di retroilluminazione Mini LED e OLED.

Photo Credit: Samsung

Nonostante si tratti di un prodotto destinato al mercato dei professionisti, Samsung ViewFinity S9 integra il sistema operativo Tizen TV, utilizzato dall’azienda anche sulla sua linea di smart TV, così da utilizzare varie applicazioni anche quando il monitor non è collegato ad alcun dispositivo. In confezione sarà presente anche una webcam 4K minimale con la quale potrete anche effettuare videochiamate, con tanto di zoom e tracciamento intelligente del soggetto.

Il display è anche ruotabile per avere un orientamento verticale e, stando a Samsung, offre un processo di calibrazione semplificato:

Il motore di calibrazione del colore integrato garantisce colori e luminosità precisi sullo schermo, consentendo agli utenti di regolare il bilanciamento del bianco, la gamma e il bilanciamento del colore RGB per una precisione perfetta con i loro smartphone attraverso l’applicazione Samsung Smart Calibration.

Purtroppo, Samsung non ha ancora svelato il prezzo di ViewFinity S9, ma dovrebbe essere disponibile nel corso dei primi mesi di quest’anno.