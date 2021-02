Samsung si prepara ad aprire una nuova fonderia negli USA, ecco dove e quando

A quanto pare, Samsung Foundry si sta preparando ad aprire una nuova fonderia per la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, stando a quanto riportato da AnandTech, ed ha già depositato gli appositi documenti richiesti presso le autorità in Arizona, New York e Texas. Si prevede che la potenziale fabbrica sarà costruita vicino ad Austin, in Texas, costerà oltre 17 miliardi di dollari e creerà 1.800 posti di lavoro. Se tutto andrà come previsto, essa aprirà entro il quarto trimestre del 2023.

Sappiamo che la compagnia ha numerosi clienti negli Stati Uniti, tra cui IBM, NVIDIA, Qualcomm e Tesla, quindi la decisione di realizzare una nuova struttura in grado di creare prodotti all’avanguardia appare piuttosto sensata. Inoltre, si tratterebbe di una mossa atta ad anticipare le mosse della sua diretta rivale TSMC, la quale prevede la costruzione di un impianto di costruzione in Arizona entro il 2024. L’attuale piano presentato al governo del Texas include una struttura di 650.000 metri quadrati sul sito di 640 acri dell’azienda che costerà oltre 17 miliardi di dollari. L’impianto, chiamato anche Project Silicon Silver (PSS) sarà adiacente all’esistente S2 ma completamente indipendente, potendo contare su tecnologie ed un organizzazione interna completamente separata.

Al momento, Samsung Foundry non ha specificato quali tecnologie di produzione intenda usare nella sua nuova fabbrica, ma appare logico pensare che impiegherà la litografia Extreme Ultraviolet (EUV) e, dato che già sappiamo che la compagnia si aspetta di affinare la sua tecnologia a 3nm entro il 2022, è molto probabile che punterà molto sulla produzione a 3nm, oltre ad altre tecnologie. Ricordiamo che anche la fonderia V1 in Sud Corea sarà attrezzata per molteplici nodi produttivi, incluso quello a 3nm. Stando ai documenti presentati, Project Silicon Silver si occuperà esclusivamente di produzione, mentre non è previsto alcun reparto per la Ricerca e Sviluppo.