Questo monitor è quasi una smart TV e costa meno di 200€ (-33%)

Immaginate la comodità di un monitor da PC che va oltre il semplice uso lavorativo o ludico, trasformandosi in un centro di intrattenimento completo per guardare i vostri programmi preferiti su Netflix e Prime Video, senza la necessità di tenere il computer acceso. Questa versatilità è possibile con gli smart monitor di Samsung, che combinano eccellenza visiva e funzionalità smart in un unico dispositivo. Grazie a un'offerta su Amazon, potete mettere le mani sul modello M5 da 27 pollici a un prezzo di soli 199,90€, beneficiando di un risparmio di 100€ sul prezzo di listino.

Samsung Smart Monitor M5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Smart Monitor M5, ora disponibile a meno di 200€, rappresenta un ottimo acquisto per una vasta gamma di utenti, grazie alla sua versatilità sia per l’intrattenimento che per il lavoro. Lo consigliamo a chi cerca un monitor di qualità che integra funzionalità di smart TV, consentendo di accedere facilmente a servizi di streaming come Netflix, YouTube e Prime TV senza bisogno di un PC.

Grazie alla sua connettività multipla, è perfetto anche per coloro che desiderano collegare dispositivi mobili, PC o console di gioco, rendendolo la soluzione ideale per l'intrattenimento domestico, lo studio o l'ufficio. Non gli manca il supporto HDR10, per immagini nitide e colori vivaci da ogni angolazione, il tutto nella risoluzione 1920x1080.

Inoltre, grazie alla modalità Eye-Saver e alla tecnologia Flicker-Free, il monitor si prende cura anche della salute visiva dei suoi utenti, riducendo l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Con un design elegante e sottile, il Samsung Smart Monitor M5 soddisfa dunque le esigenze di coloro che cercano un monitor performante, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, per migliorare la propria esperienza di visualizzazione e interazione multimediale.

