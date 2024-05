Torna il Sottocosto Unieuro! La migliore tecnologia, mai così conveniente!

Ci sono momenti dell'anno in cui le opportunità di accesso alla tecnologia di ultima generazione diventano vantaggiose, e uno di questi è certamente il periodo del Sottocosto Unieuro. Questa iniziativa tanto attesa dagli appassionati del settore torna a far parlare di sé, promettendo offerte irresistibili su una vasta gamma di prodotti fino all'11 maggio.

Sottocosto Unieuro, perché approfittarne?

Iniziamo subito col dire che l'attuale iniziativa di Unieuro offre numerose possibilità di risparmio, ma vogliamo mettere in primo piano quella relativa alla smart TV LG OLED G2 da 55 pollici. Si tratta della top di gamma LG di qualche anno fa, capace ancora oggi di avere la meglio su alcune serie di televisori di nuova generazione, grazie a un pannello OLED Evo la cui tecnologia è stata spinta al limite per far sì che le immagini siano incredibilmente nitide e i colori vividi e profondi.

Una smart TV di grande valore, ancora oggi difficile da trovare sotto i 1.000€. Tuttavia, Unieuro la propone a soli 998€. Come se non bastasse, il portale regala il suo piedistallo, che su questo televisore viene venduto separatamente in quanto si tratta di una smart TV pensata in origine per essere montata solo a parete. La presenza del piedistallo incluso nel prezzo è notevole, dato che solo questo accessorio costa circa 300€. In altre parole, sarà come pagare la LG OLED G2 da 55 pollici soltanto 768,70€.

Insomma, approfittare del Sottocosto Unieuro può significare dotarsi di tecnologia avanzata a prezzi decisamente più accessibili rispetto al normale. Aggiungendo a ciò l’esclusività di offerte su prodotti altrimenti costosi, come la LG OLED G2, il valore dell'acquisto cresce ulteriormente.

