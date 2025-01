Samsung svela il nuovo The Frame Pro: quando l'arte incontra il mini-LED

Samsung ha presentato al CES 2025 il nuovo televisore The Frame Pro, che introduce per la prima volta la tecnologia Neo QLED mini-LED nella gamma The Frame, finora basata su display QLED edge-lit.

La novità più significativa è l'aggiunta di un box di connessione esterno Wireless One Connect, che permette di appendere The Frame Pro al muro con un solo cavo di alimentazione. Tutti i dispositivi esterni si collegano al box wireless, posizionabile fino a 10 metri di distanza dal TV, che trasmette il segnale video in 4K a 144Hz con una latenza dichiarata inferiore a 20ms.

Rispetto ai precedenti modelli The Frame, il salto qualitativo è notevole. Il nuovo pannello mini-LED offre neri più profondi, contrasto elevato e colori vivaci, superando i limiti della retroilluminazione edge-lit. Samsung ha anche aggiunto il supporto al refresh rate variabile fino a 144Hz, migliorando le prestazioni di gioco.

La differenza tra il classico The Frame e il nuovo modello Pro è netta. Il local dimming permette di ottenere neri realistici nelle aree scure, mentre le zone luminose risultano molto più vibranti. I colori appaiono più ricchi e saturi grazie alla maggiore luminosità complessiva.

L'immagine risulta più solida e definita, con ombre più profonde e zone luminose che sembrano emanare luce reale. Il modello precedente appare sbiadito e poco contrastato al confronto. Anche la luminosità a schermo intero è notevolmente superiore, rendendo più piacevole la visione di contenuti come sport e programmi TV.

Nonostante le migliorie nell'immagine video, Samsung ha mantenuto l'aspetto caratteristico di The Frame in modalità Arte. Quando attiva, il local dimming viene disattivato per ottenere un'illuminazione uniforme, simile ai modelli precedenti. L'azienda sembra limitare anche la luminosità complessiva per avvicinarsi a quella della luce ambientale.

Il nuovo box Wireless One Connect è molto più compatto rispetto alla versione cablata precedente, con un volume circa dimezzato. Il design ricorda vagamente una PlayStation 2 in miniatura. Non è stato possibile testare i limiti della connessione wireless durante la presentazione.

Samsung non ha ancora comunicato il prezzo di The Frame Pro. È probabile che costerà significativamente di più rispetto al modello QN70F, di cui condivide la qualità d'immagine. Se l'azienda riuscirà a trovare un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni, The Frame Pro potrebbe diventare un TV consigliabile sia per l'arte classica che per quella in movimento.

L'introduzione della tecnologia mini-LED e della connettività wireless rappresenta un importante passo avanti per la gamma The Frame, finora criticata per la qualità d'immagine non all'altezza del prezzo. Il nuovo modello Pro sembra in grado di offrire prestazioni video di alto livello mantenendo al contempo la versatilità e il design caratteristici della serie.