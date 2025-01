Samsung svela un display OLED pieghevole da 18.1"

Samsung Display ha presentato una serie di nuovi display OLED flessibili al CES 2025. Il prodotto di punta è un monitor pieghevole da 18,1 pollici, definito dall'azienda come il "primo al mondo" in questa categoria.

Il dispositivo, privo di un nome commerciale specifico, può fungere da tablet, laptop o monitor a seconda delle esigenze. Samsung Display lo propone come soluzione integrabile in prodotti di consumo di altre aziende. Oltre a questo, sono stati mostrati tre display arrotolabili o estendibili, potenzialmente adatti per dispositivi smart.

Il display da 18,1 pollici può essere ripiegato fino a 13,1 pollici. La demo mostra il dispositivo che esegue Windows, suggerendo un possibile utilizzo in successori di device pieghevoli da 17 pollici come l'HP Spectre Foldable, presentato nel 2023. Altri produttori PC come Asus hanno già realizzato dispositivi basati sulla tecnologia OLED pieghevole da 17 pollici di Samsung Display.

Come il predecessore da 17 pollici, questo nuovo display sembra limitato alla flessione interna a conchiglia, non consentendo modalità a tenda o di presentazione. Tuttavia, offre uno schermo molto ampio in formato compatto, particolarmente utile quando completamente aperto e utilizzato con una tastiera separata. Può anche fungere da display per un altro computer.

Samsung Display ha presentato tre opzioni di schermi estendibili per i produttori di dispositivi:

Flex Solo : può espandersi da 13 a 17,3 pollici

: può espandersi da 13 a 17,3 pollici Slidable Flex Duet : si estende da 8,1 a 12,4 pollici

: si estende da 8,1 a 12,4 pollici Slidable Flex Vertical: si allunga verticalmente da 5,1 a 6,7 pollici

Quest'ultimo sembra particolarmente adatto per gli smartphone. Si spera che questa tecnologia arrotolabile possa migliorare rispetto ai pieghevoli, eliminando le pieghe visibili quando completamente aperto.

Queste innovazioni dimostrano il continuo impegno di Samsung Display nello sviluppo di tecnologie di visualizzazione flessibili, aprendo nuove possibilità per il design e la funzionalità dei dispositivi mobili del futuro.