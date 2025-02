San Valentino con Office 2021 e Windows 11, a partire da soli 10€

A San Valentino, perché non dare un po' d'amore al tuo PC? Con la promozione di San Valentino di GoDeal24, puoi ottenere licenze a vita per entrambi i software a partire da solo 10€.

Microsoft Office Professional 2021, a soli 35,24€, include quasi tutto ciò di cui hai bisogno, da documenti Word a fogli di calcolo in Excel, passando per presentazioni in PowerPoint, fino ad arrivare a email professionali con Outlook. Hai bisogno di qualcosa di più conveniente? Office Professional 2016 è disponibile a soli 15,29€ per un utilizzo a vita, un ottimo prezzo per chi ha un budget limitato. Se invece desideri la suite più recente e performante, sfoglia le offerte disponibili per Microsoft Office 2024. Queste offerte sono valide solo per un periodo limitato. Non perdertele!

Aumenta la tua produttività con Office

Prezzo speciale per Office 2024

Il supporto a Microsoft Windows 10 terminerà a ottobre 2025. Questa evenienza ti potrebbe spingere a valutare l'acquisto di una nuova licenza a vita per Windows 11 Professional a soli 13,25€, un'offerta imbattibile per il sistema operativo più recente e avanzato. Con l'assistente AI, Windows Copilot, potrai interagire per rispondere a domande, generare immagini, riassumere pagine web, modificare impostazioni di sistema, scrivere codice per siti web e molto altro. Approfitta di questa promozione completa oggi stesso.

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte all'ingrosso a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software:

sono sicuri e genuini al 100%;

godono del supporto a vita;

possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft;

sono consegnati digitalmente tramite e-mail.

Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com