Avatar di Ospite ML Guru #755 0
0
il modo migliore di perdere i dati spaccandolo dentro, e magari spacchi pure la usb del computer. Complimenti. Piuttosto per i telefonini.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di thecatman 54
0
sempre piu cari.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.