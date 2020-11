Sapphire Radeon RX 6800 (XT) Nitro+ immortalate in tante foto dal vivo

Dopo l’annuncio ufficiale delle RX 6800 e RX 6800 XT custom di Sapphire, finalmente abbiamo la possibilità di dare una prima occhiata “dal vivo” alle schede prima del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi.

Le schede video Sapphire Radeon RX 6800 e la sua variante XT sono state immortalate in tantissime foto dettagliate che sono apparse nel famoso forum cinese Bilibili. Sembra che alcuni recensori cinesi abbiano già ricevuto alcuni sample delle schede grafiche in attesa dell’embargo sulle versione custom delle GPU AMD in scadenza oggi e abbiano deciso di mostrare al mondo il design dei prodotti in foto reali prima del dovuto.

I modelli in foto sono la Sapphire Radeon RX 6800 Nitro+ OC Gaming e la Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ OC Gaming, ancora nessuna immagine che mostra la variante SE è trapelata.

Tutte e due le schede Nitro+ hanno un design a 2,7 slot e Sapphire suggerisce di abbinarle ad un alimentatore da 850W che andrà collegato con due classici connettori PCIe a 8 pin. Le GPU sono abbastanza lunghe, misurano 31cm, quindi assicuratevi di avere sufficiente spazio nel case prima di procedere all’eventuale acquisto.

Come ricorda Videocardz, Sapphire non ha finora confermato le specifiche dei prodotti in questione come le velocità di clock. Neanche gli altri partner lo hanno fatto, sembra quindi che queste informazioni siano ancora sotto embargo indipendentemente dal brand AIB.

Subito dopo il primo leak, altre foto delle GPU Sapphire sono apparse sempre su Bilibili, opera però di un altro utente. Queste immagini ci permettono di osservare da vicino il possente dissipatore e il retro delle schede dove sono ospitate le uscite video, una Display Port, due HDMI e una porta USB Tipo-C.

Oramai manca davvero poco all’inizio delle vendite delle varianti custom delle GPU AMD. Siete pronti a lanciarvi alla carica per provare ad accaparrarvene una oppure state puntando altro?