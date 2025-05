Scambiare file tra due PC via wireless? Microsoft ci sta lavorando

Microsoft è al lavoro su una funzionalità che, per certi versi, ricorda un ritorno al passato: Si chiama "Transfer files to a PC" e permette, come intuibile dal nome, di trasferire via wireless file da un PC a un altro. Per il momento si tratta di una funzionalità limitata ai backup studiata per non dover necessariamente fare affidamento sul cloud, ma non è da escludere che in futuro possa essere espansa.

La nuova opzione, individuata dall'utente Phantom of Earth e verificata da Windows Latest, non è ancora disponibile in Windows 11 24H2, ma sembra già pronta per essere rilasciata. Le anticipazioni mostrano un'interfaccia semplice e intuitiva, che permetterà all'utente di scegliere tra il classico backup su cloud (ancora limitato a OneDrive) e questo nuovo metodo di trasferimento diretto tra dispositivi.

Il nuovo strumento non si limita alla condivisione di semplici file, ma permetterà di trasferire applicazioni, impostazioni e persino credenziali tra due PC connessi alla stessa rete Wi-Fi. Un sistema che potrebbe rivelarsi particolarmente utile non solo durante la configurazione di un nuovo computer, ma anche per sincronizzare dispositivi esistenti senza consumare spazio su OneDrive.

La funzionalità ricorda molto da vicino "Easy File Transfer" di Windows 7, che consentiva di condividere file tra computer in modalità wireless selezionando cartelle specifiche. Un'opzione molto apprezzata che, sorprendentemente, era scomparsa nelle successive versioni del sistema operativo di Microsoft.

Il funzionamento del nuovo sistema appare relativamente semplice: dopo aver selezionato l'opzione di trasferimento, viene generato un codice di accesso che dovrà essere inserito sul PC di destinazione. La condizione essenziale è che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi, creando così un canale sicuro per lo scambio di dati.

Molto interessante è la possibilità di selezionare tra più dispositivi presenti sulla stessa rete, ampliando notevolmente la flessibilità della soluzione. Un semplice clic su 'Change' permetterà di scegliere l'hardware corretto con cui stabilire la connessione, rendendo la gestione multi-dispositivo più fluida che mai.

Questa nuova funzionalità sembra rispondere a una delle critiche più frequenti mosse all'attuale app di Backup di Windows 11: la dipendenza esclusiva da OneDrive. Molti utenti lamentano infatti i limiti dello spazio di archiviazione gratuito offerto dal servizio di Microsoft, fermo a soli 5GB, troppo pochi se si deve eseguire il backup del proprio PC.

Microsoft non sembra intenzionata a permettere l'utilizzo di servizi cloud alternativi direttamente dall'app di Backup, almeno per il momento, ma il trasferimento diretto tra PC potrebbe rappresentare un'alternativa valida per chi non desidera affidarsi completamente al cloud, o necessita di trasferire rapidamente grandi quantità di dati.