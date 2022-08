Vi piacerebbe avere un vostro sito web o e-commerce ma non avete il background tecnico necessario per svilupparne uno da zero? Niente paura! In vostro aiuto viene l’azienda italiana Incomedia, creatrice di Website X5, software ideale per coloro che desiderano creare in maniera facile e intuitiva, e soprattutto in piena autonomia, siti web, blog o negozi e-commerce di piccole e medie dimensioni, grazie alla presenza di oltre 100 template e tanti altri contenuti da usare per i vostri progetti.

Website X5 consente di creare pagine web in maniera visuale senza doversi preoccupare di scrivere una sola riga di codice HTML, personalizzando i template in modo da adattarli ai propri scopi con testi, immagini, video, mappe e altri contenuti. Uno dei vantaggi più importanti di Website X5 risiede nel fatto, rispetto ad altri builder sul mercato, di non avere canoni né commissioni, in quanto con una licenza avrete l’hosting incluso per realizzare tutti i siti che vorrete.

Photo Credit: Incomedia

Photo Credit: Incomedia

Recentemente, Incomedia ha lanciato la versione 2022.2 di Website X5, che integra un nuovo sistema di gestione dei file e migliora l’ottimizzazione del progetto. In particolare, la finestra “Selezione File” diventa il centro di comando di qualsiasi operazione di importazione, mentre quella “Ottimizzazione del Progetto” consente di vedere in maniera intuitiva lo stato dei file, ad esempio verificandone la dimensione complessiva.

Ma non è finita qui! I lettori di Tom’s Hardware possono scaricare gratuitamente il software Website X5 Go 2022.2, solitamente proposto al prezzo di 19,95€, direttamente da questo indirizzo. Inoltre, nel caso voleste qualcosa di ancora più avanzato, ecco i link diretti alle versioni di prova delle edizioni Evo e Pro:

Trial Website X5 2022.2 Evo ( sconto del 40% per passare alla versione full)

per passare alla versione full) Trial Website X5 2022.2 Pro (sconto del 30% per passare alla versione full)

Si tratta davvero di un’ottima occasione per testare Website X5 e vedere se fa al caso vostro! Ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente Website X5 Go 2022.2 solo per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso foste interessati.