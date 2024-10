Scaricala ora, connettiti a un server e goditi la privacy online con il 48% di sconto

Se siete sempre più sensibili al tema della privacy online e alla ricerca di soluzioni semplici ma efficaci per proteggere le vostre attività digitali, anche durante i normali acquisti su internet, probabilmente avete già pensato di installare una VPN sui dispositivi che utilizzate più frequentemente. Se avete intenzione di farlo in modo serio, affidandovi a un servizio premium, vi segnaliamo che oggi ExpressVPN offre il suo piano annuale con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e uno sconto del 48%. Con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, il prezzo scende da 12,95$ a 6,67$ al mese.

ExpressVPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Una VPN è un tunnel sicuro tra il vostro dispositivo e internet. Le VPN proteggono le attività online da intercettazioni, interferenze e censura, garantendo che nessuno, inclusi hacker, governi o il vostri provider di servizi internet, possa accedere ai vostri dati. Quando vi connettete a un server VPN, il traffico internet passa attraverso questo tunnel crittografato, proteggendovi da potenziali minacce e rendendo la navigazione molto più sicura. ExpressVPN permette di connettersi immediatamente alla posizione migliore per la propria connessione, oppure di scegliere tra numerosi server in tutto il mondo.

Utilizzando una VPN, il vostro indirizzo IP viene sostituito da uno nuovo, rendendo molto più difficile determinare la vostra vera identità e posizione. Questo è particolarmente utile se volete apparire in un altro paese, come il Regno Unito o gli Stati Uniti, per accedere a contenuti geo-limitati o navigare con maggiore anonimato. Cambiare l'indirizzo IP vi protegge anche da siti web, app e servizi che cercano di tracciare i vostri movimenti, garantendo una navigazione privata e sicura. Grazie alla crittografia avanzata offerta da servizi come ExpressVPN, potete essere sicuri che il vostro provider internet o chiunque altro non possa monitorare la vostra attività.

L'uso di una VPN è raccomandato per chi viaggia o lavora da remoto, soprattutto quando si utilizza una rete non affidabile come una Wi-Fi pubblica. Reti di questo tipo sono spesso bersaglio di hacker che utilizzano tecniche di sniffing dei pacchetti o attacchi man-in-the-middle per rubare informazioni sensibili. Con ExpressVPN, ogni connessione è protetta, permettendovi di lavorare, navigare o accedere a informazioni riservate senza preoccupazioni, ovunque siate nel mondo.

