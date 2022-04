I futuri processori EPYC “Genoa” di AMD saranno dotati di un massimo di 96 core (192 thread) e utilizzeranno il nuovo socket SP5 LGA6096 che presenterà, come dice il nome stesso, 6096 pin, ben 2002 rispetto all’attuale generazione. Tra le altre caratteristiche di rilievo, troviamo l’impiego dell’architettura Zen 4, il supporto alle memorie DDR5 sino a 5.200MHz in configurazione 12 channel (per un massimo di 12TB), nonché all’interfaccia PCI Express 5.0. Vista la presenza di ben 96 core, la CPU di punta della serie avrà un TDP base di 320W con la possibilità di raggiungere i 400W in alcune particolari configurazioni, con un incremento rispetto alle precedenti generazioni di 40W. Questo è possibile poiché i chip saranno costruiti con il nuovo processo produttivo a 5nm.

Con l’avvicinarsi della loro uscita, prevista per la fine di quest’anno, non sorprende che i maggiori produttori di schede madri siano già al lavoro per realizzare prodotti adatti a ospitare la nuova linea di CPU EPYC. In particolare, oggi vi segnaliamo che un utente del forum ServeTheHome ha pubblicato una foto che ritrae proprio una motherboard in formato E-ATX con socket SP5. La motherboard, dalle dimensioni estremamente generose, è un Engineering Sample di una piattaforma dual socket, che quindi integra due socket SP5 e 24 slot per memorie DDR5.

AMD ha già confermato che l’azienda ha già campionato i nuovi processori EPYC “Genoa” per alcuni clienti, quindi non è affatto strano che questa foto sia trapelata. Per il momento, ovviamente, non ci rimane altro che attendere qualche altro mese per il lancio ufficiale.

Photo Credit: 111alan/ServeTheHome

Qualche settimana fa, l’azienda di Sunnyvale aveva annunciato la disponibilità globale dei nuovi processori AMD EPYC Milan-X, i primi al mondo per datacenter a sfruttare una tecnologia di stacking 3D, qui sfruttata per implementare la 3D V-Cache. Basati su architettura Zen 3, i nuovi EPYC Milan-X offrono fino al 66% di prestazioni in più rispetto ai modelli AMD EPYC Milan senza 3D V-Cache in diversi carichi di lavoro legati al calcolo. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.