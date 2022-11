È finalmente giunto il momento del Black Friday 2022, e come sempre Amazon non si è fatta scappare l’opportunità di rilanciare le sue mille offerte poco prima del periodo natalizio. Queste giornate portano con sé un sacco di aspettative per quanto riguarda prezzi e sconti: nella nostra rassegna stampa dedicata vi stiamo raccontando le migliori promozioni in ogni categoria, mentre ora ci concentreremo nella sezione delle schede video, componente ormai tra i più importanti nel mondo dell’hardware.

La scheda video Radeon RX 6650 XT è infatti attualmente disponibile a soli 359,99€ invece di 456,67€; si tratta di un ribasso del 21%, che vi permetterà di risparmiare quasi 100,00€! La promozione è davvero imperdibile se siete alla ricerca di nuovi componenti per migliorare il vostro PC o costruirne uno nuovo, e di seguito vi racconteremo le caratteristiche principali del prodotto.

La scheda video Radeon RX 6650 XT si presenta con ben 16 GB di memoria RAM addirittura in GDDR6X, quindi una delle tecnologie maggiormente performanti. Sono incluse 4 uscite video, 3 DisplayPort e una HDMI capace di reggere non solo il 4K fino a 120Hz, ma addirittura l’8K a 60Hz!

Per non farsi mancare nulla, oltre al design delle ventole TORX Fan 3.0 capace di spingere la scheda video al limite possibile per quanto riguarda la temperatura, la scheda video è anche capace di impostare da sola le migliori impostazioni stabili possibili per l’overclock. Al fine poi di rassicurare sempre sulla situazione generale dell’hardware, abbiamo la funzione dell’On Screen Display, con la quale potrete visualizzare a schermo le performance di sistema.

Riuscendo anche a trarre vantaggio dalle recenti innovazioni nel campo delle tecnologie di upscaling, come l’AMD FidelityFX™ Super Resolution o la Radeon™ Super Resolution, che vogliate giocare a un videogioco AAA o cimentarvi con il mondo eSports, la vostra esperienza di gioco non sarà affatto compromessa grazie alle potenzialità della Radeon RX 6650 XT.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi a completare l’acquisto prima che termini lo sconto o, peggio, che esauriscano le scorte. Inoltre, qualora non aveste ancora fatto, vi suggeriamo di prendere in considerazione la sottoscrizione all’abbonamento Amazon Prime, che vi consentirà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti gli ordini; inoltre, i primi 30 giorni dall’attivazione del servizio sono gratis, quindi il Black Friday rappresenta l’occasione perfetta per provarlo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!