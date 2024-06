Schede madri AMD X870 a fine settembre, un indizio sui Ryzen 9000X3D?

Secondo quanto riportato da Wccftech, che ha categorizzato queste informazioni come indiscrezioni, le prime schede madri della serie AMD X870 potrebbero essere rilasciate il prossimo 30 settembre, poco prima del lancio delle CPU Ryzen 9000X3D.

Questo lancio, a discapito delle previsioni, non coinciderà con l'uscita della serie Ryzen 9000, attesa per il 31 luglio. Le schede madri X870E offriranno connessioni USB4 e supporto avanzato per l'overclocking della memoria AMD EXPO, mentre le schede madri della serie 600 continueranno a supportare i nuovi processori.

I kit di memoria DDR5 EXPO più veloci, progettati per sfruttare le velocità aumentate, saranno disponibili solo alcuni mesi dopo il lancio della Ryzen 9000, suggerendo che le schede madri X870 potrebbero essere destinate principalmente all'aggiornamento X3D.

Inoltre, non è stata ancora confermata una data di rilascio per le serie di schede madri B850 e B840. AMD possiede ancora un significativo stock di schede della serie 600, con la B650 che risulta ancora più popolare rispetto alla X670 grazie al suo rapporto qualità-prezzo decisamente favorevole.

È probabile che AMD voglia esaurire questo stock prima di annunciare le i nuovi modelli. Tuttavia, queste informazioni restano nel campo delle speculazioni, poiché AMD è nota per i cambiamenti dell'ultimo minuto nella sua strategia di lancio.

L'attuale calendario delle uscite più importanti di AMD, ovviamente se alcune indiscrezioni si riveleranno corrette, è il seguente:

15 (o 28) luglio 2024: CPU AMD Ryzen AI 300 "Strix Point"

31 luglio 2024: CPU AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge"

30 settembre 2024: Schede madri AMD X870

Q3/Q4 2024: Ryzen 9000X3D

Ora non resta che aspettare e scoprire se questi rumor si riveleranno fondati e se le prossime uscite targate AMD rispetteranno questo calendario.