Schermi incredibili e intelligenza artificiale sono i protagonisti dei nuovi laptop MSI

MSI, uno dei principali brand mondiali di notebook di fascia premium, ha annunciato la disponibilità in Italia della sua nuova line-up, che spazia dai laptop gaming alle proposte business e per la produttività, fino ai laptop all'avanguardia per i content creator.

Tra i nuovi modelli di punta spicca il Titan 18 HX, vincitore del CES 2024 Innovation Award nelle categorie "Gaming & eSport" e "Intelligenza Artificiale", visto il pieno support alla tecnologia Intel® AI Boost.

Dotato del primo display mini LED 4K 120Hz da 18 pollici al mondo, offre risoluzioni elevate, tecnologia DisplayHDR 1000 e una vasta copertura della gamma cromatica. Equipaggiato con CPU Intel Core™ i9-14900HX di 14° generazione e grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, il Titan 18 HX è disponibile in pre-ordine in Italia al prezzo di 5.999€.

Altri laptop gaming includono il Raider GE78 HX e il Vector 17 HX, entrambi con processore Intel Core™ i9-14900HX di 14° generazione, luminoso display da 17" 16:10 QHD+ e schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ serie 4000.

Lo Stealth 16AI Studio, invece, è ultrasottile e ultraleggero, presenta uno schermo da 16" 16:10, risoluzione UHD+ o QHD+, CPU Intel Core™ Ultra 9 185H e grafica NVIDIA® GeForce RTX™ serie 4000.

Il Cyborg 14, con CPU Intel Core™ i7 di 14° generazione, è, invece, la proposta di fascia media, in vendita dal Q3.

Per il settore business, spicca il Prestige 16 AI Studio, laptop ultraleggero e ultrasottile, con processori Intel Core ™ Ultra 7 o 9, display da 16" 16:10 QHD+ e alta efficienza della batteria, già disponibile a 2.299€

Tra i nuovi modelli in arrivo ci sono anche il Summit E16 AI Studio, ideale per i professionisti più esigenti, e il Prestige 14 AI Evo.

Per i content creator, MSI propone il Creator M16 HX, disponibile a partire da 1.999€, con display da 16" 16:10 QHD+, CPU Intel Core ™ i7 o i9, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ serie 4000.

A questo si affiancano il CreatorPro X18 HX, con display fino a 18" UHD, e il Creator 16 AI Studio, dotato di processori Intel® Core™ Ultra 9 con tecnologia Intel® AI Boost.

MSI è nota per la qualità e il design avanzato dei suoi laptop, sia per i gamer che per gli utenti che cercano il massimo valore in un prodotto tecnologico e con questa nuova gamma di rodotti