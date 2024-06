SCONTO del 41% su questo monitor Philips: lo paghi SOLO 70€!

Questo monitor economico Philips è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 69,99€, rispetto al prezzo originale di 119,00€, garantendo un risparmio del 41%. Questo monitor da 24 pollici si avvale della tecnologia IPS per offrire immagini dettagliate e ampi angoli di visione di 178 gradi. Con un tempo di risposta di 4ms e una risoluzione Full HD, è ideale per qualsiasi tipo di utilizzo, dalla navigazione web al gaming fino all'uso professionale. Supporta connessioni VGA, DVI e HDMI e presenta una cornice ultra-sottile per un'esperienza visiva immersiva. La tecnologia Low Blue Light integrata minimizza l'affaticamento degli occhi per un uso confortevole anche dopo molte ore.

Monitor Philips, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Philips è l'opzione ideale per coloro che desiderano elevare la propria esperienza visiva, sia essa per lavoro sia per intrattenimento domestico. Grazie alla sua tecnologia IPS, questo monitor promette immagini dettagliate e colori vividi sotto qualsiasi angolo, rendendolo particolarmente adatto per professionisti della grafica e della fotografia che necessitano di precisione nei colori e nella qualità dell'immagine. Inoltre, la sua cornice ultra-sottile e la compatibilità con il montaggio a parete VESA lo rendono una scelta intelligente per chi cerca soluzioni salvaspazio o desidera configurazioni multi-monitor per videogiochi o per stazioni di lavoro professionali.

Non solo per i professionisti, ma anche per gli appassionati di cinema e giochi, il monitor Philips offre un'esperienza Full HD immersiva. La tecnologia Low Blue Light è pensata per coloro che passano molte ore davanti al monitor, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando così la produttività e il benessere durante le lunghe sessioni di utilizzo. Con connessioni che includono VGA, DVI e HDMI, si adatta a diverse configurazioni di dispositivi, assicurando versatilità d'uso. Per chi cerca un monitor che combina prestazioni di visualizzazione superiori, comfort per gli occhi e design pratico, questo monitor rappresenta una soluzione eccellente a un prezzo accessibile.

Riassumendo, il monitor Philips offre una combinazione ottimale di tecnologia avanzata, design pratico e caratteristiche pensate per il comfort visivo. Con un prezzo di lancio di 119,00€ ora disponibile a soli 69,99€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un display di alta qualità a un prezzo accessibile. La sua capacità di fornire immagini nitide e colori precisi lo rende una scelta consigliata per l'uso quotidiano, sia nel lavoro che nel tempo libero.

