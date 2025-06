Se state cercando un tablet affidabile, potente e versatile, questa offerta su Apple iPad 10.9" potrebbe fare al caso vostro. Attualmente disponibile su Comet a soli 269€, con uno sconto di 80€ rispetto al prezzo consigliato di 349€, questo modello rappresenta una delle soluzioni più interessanti del momento per chi desidera entrare nel mondo iPad senza spendere una fortuna.

Apple iPad 10.9", chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad da 10,9 pollici si distingue per il suo display Liquid Retina con risoluzione di 2.360x1.640 pixel, capace di offrire un'esperienza visiva nitida, brillante e perfetta sia per lo studio che per l'intrattenimento. Sotto la scocca, troviamo il chip Apple A14 Bionic a 6 core, lo stesso montato su alcuni modelli di iPhone, che garantisce reattività, fluidità e potenza anche nell'uso multitasking e con app pesanti come Photoshop o iMovie.

Grazie al sistema operativo iPadOS 18, potrete sfruttare al massimo le potenzialità dell'ecosistema Apple, tra app ottimizzate, funzioni avanzate per la produttività e strumenti creativi come Apple Pencil (1ª generazione, venduta separatamente) e Magic Keyboard Folio. Non manca una memoria interna da 64GB, ideale per conservare documenti, app, foto e video senza rinunciare a prestazioni elevate.

La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e quella anteriore da 12MP ultra-grandangolare con Inquadratura automatica rendono questo dispositivo perfetto anche per le videochiamate di lavoro, la creazione di contenuti o semplicemente per immortalare momenti speciali. L'autonomia, che arriva fino a 10 ore di utilizzo continuo, permette di coprire un'intera giornata senza necessità di ricariche.

Con il supporto al Wi-Fi 6, la navigazione è veloce e stabile, e l'integrazione con l'ecosistema Apple garantisce una sincronizzazione perfetta con iPhone, Mac e Apple Watch. In definitiva, questo iPad 10.9" è l'alternativa perfetta per chi cerca un tablet potente, leggero e multifunzione, oggi ad un prezzo decisamente competitivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Comet