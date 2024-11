Scoperta promette OLED 3 volte più luminosi e 5 volte più duraturi

Applied Materials ha introdotto una nuova tecnologia rivoluzionaria per la produzione di display OLED, denominata MAX OLED. La soluzione, concepita per ampliare l'utilizzo degli OLED dalla telefonia mobile a dispositivi più grandi come tablet, PC e televisori, promette miglioramenti significativi in termini di luminosità, durata e risoluzione dei display.

La tecnologia OLED, acronimo di Organic Light Emitting Diode, ha vissuto una rapida evoluzione dalla sua nascita fino ad oggi. Inventata nei primi anni '80 da Ching W. Tang e Steven Van Slyke ai laboratori Kodak, questa tecnologia si basava sull'uso di molecole organiche che emettono luce quando attraversate da una corrente elettrica. In principio, gli OLED erano utilizzati principalmente per piccoli dispositivi come display di cellulari e lettori MP3, ma oggi, grazie agli sviluppi tecnologici, trovano applicazione in ambiti molto più vasti.

Oltre a rivoluzionare la qualità e l'efficienza energetica dei display, gli OLED sono estremamente sottili e flessibili, il che ha permesso di esplorare nuovi design per i dispositivi che li incorporano. La loro capacità di generare propria luce rimuove la necessità di retroilluminazione, usata nei display LCD, risultando in neri più profondi e un contrasto generalmente migliore. Questa caratteristica li rende ideali per applicazioni dove la qualità dell'immagine è di fondamentale importanza, come nella fotografia professionale e nella visione di contenuti cinematografici di alta qualità.

La nuova architettura dei pixel e la tecnologia di fabbricazione avanzata di Applied Materials consentiranno l'escalation della produzione su substrati di vetro di generazione 6 e 8, quest'ultimo circa il doppio delle dimensioni del precedente. Questo sviluppo mira a standardizzare la produzione di display OLED, rendendola più efficiente e meno costosa, e potrebbe rivoluzionare il modo in cui i display OLED vengono prodotti a livello globale.

Secondo Applied Materials, i MAX OLED potranno aumentare la luminosità dei display fino a 3 volte, migliorare la risoluzione fino a 2.500 PPI e ridurre il consumo energetico di oltre il 30%, estendendo la vita utile del display fino a 5 volte. Questi miglioramenti offrono non solo un vantaggio tecnologico ma anche economico, ottimizzando i costi di produzione e i benefici per i consumatori finali in termini di qualità dell'immagine e sostenibilità dei dispositivi.

"L'industria dell'elettronica di consumo attendeva da tempo una svolta in grado di portare la tecnologia OLED nelle centinaia di milioni di tablet, PC e TV venduti ogni anno”, ha dichiarato il Dr. Brian Shieh, Group VP e GM, Applied's Display and Flexible Technology. “Siamo orgogliosi di collaborare con Samsung Display per contribuire a portare questa tecnologia rivoluzionaria sul mercato globale”.

I partner iniziali per il lancio e l'implementazione della tecnologia MAX OLED includono giganti del settore come Samsung Display, Visionox e Japan Display. Queste collaborazioni non solo sottolineano la fiducia nel nuovo sistema ma anche la sua potenziale influenza nel mercato.

Applicazioni pratiche di questa tecnologia includeranno l'adattamento del formato dei display da dispositivi piccoli come quelli indossabili e smartphone fino ai grandi schermi dei televisori OLED, tutto all'interno di singole fabbriche grazie alla versatilità della tecnologia MAX OLED. Questo approccio integrato potrebbe significare una rapida espansione e adozione della tecnologia OLED in segmenti di mercato precedentemente dominati da tipologie di display differenti.

Il prezzo delle soluzioni di produzione fornite da Applied Materials parte da 500 milioni di dollari, investimento che le aziende dovranno considerare per adottare questi avanzati sistemi di produzione di display. Nonostante l'elevato costo iniziale, il ritorno sull'investimento promette di essere significativo grazie ai vantaggi tecnologici offerti dalla soluzione MAX OLED.

Il futuro dei display OLED sembra luminoso, più efficiente e più accessibile grazie a innovazioni tecnologiche come quella proposta da Applied Materials, che si prepara a trasformare il panorama dei dispositivi elettronici visuali.