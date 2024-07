Sul mercato esistono delle Nvidia RTX 4090 contraffatte, occhio a dove comprate

Come risaputo, la Nvidia GeForce RTX 4090 è una delle migliori schede grafiche sul mercato e ha un costo d'acquisto elevatissimo che la rendono inaccessibile a molti. Ciononostante, alcuni dei fortunati che hanno avuto la possibilità di acquistarla si sono ritrovati tra le mani una scheda video contraffatta senza accorgersene. Questo è quanto emerso dalla sconcertante scoperta condivisa da un noto negozio di riparazioni che risponde al nome di NorthWest Repair, che ha pubblicato un video esplicativo sul suo canale YouTube:

Le schede grafiche rappezzate con processori grafici mobili e/o memorie ricondizionate non sono una novità. Alcune di queste vendute su siti web che ne dichiarano la "non originalità". Tuttavia, alcuni negozi vanno oltre: falsificano le schede grafiche utilizzando GPU rimarcate e memorie difettose. Questo accade anche per i modelli ultra-premium, come la GeForce RTX 4090.

Ma andiamo a vedere questo caso specifico. Si dà il caso che la GPU AD102 di Nvidia sia compatibile pin-to-pin con la GA102 della generazione precedente che si trova sulla GeForce RTX 3080 Ti. Attualmente, c'è una quantità notevole di questi chip in circolazione (la loro condizione può essere discutibile, dato che alcuni potrebbero essere stati usati per il mining qualche anno fa).

NorthWest Repair

Attualmente, l'unico modo per distinguere tra un vero AD102 e un GA102 rimarcata è la posizione di un resistore sul substrato del chip.

Dal momento che entrambi i chip AD102 e GA102 sono marcati in modo appropriato, per camuffare il chip della 3080 Ti è necessario rimuovere la marcatura originale lucidandolo (un processo molto pericoloso) e poi stampare con laser una nuova sigla. Vista la sofisticazione dei nodi tecnologici di queste GPU, tale rimarcatura può danneggiare il chip. A questi rischi se ne aggiunge un altro forse più importante, ovvero che la GPU rimarcata, una volta montata sulla nuova scheda, non avrà un sistema di raffreddamento adeguato e quindi non lavorerà entro il range consentito.

Poiché ci sono molti chip GA102 in giro, molte schede a circuito stampato possono ospitare sia GPU GA102 che AD102, quindi trovare una PCB non è un grosso problema. Nemmeno le memorie sono difficili da reperire: la GDDR6X utilizza lo stesso packaging di altri tipi di GDDR (sebbene la GDDR7 cambierà questo), e molti SGRAM GDDR si trovano attualmente nei negozi di riparazione. Tuttavia, c'è un problema: alcuni chip sono ricondizionati (reballed) e altri non funzionano (ma non è un problema, dato che si sta falsificando una scheda grafica), ed ognuno ha marcature diverse. Bene, con un po' di acido, lucidatura e 'stampa' è possibile creare un clone quasi "identico", prestazioni a parte ovviamente. Dopotutto, le persone fabbricano chip di memoria contraffatti da decenni, quindi il processo è noto.

Trovata la memoria non rimane che attaccare (non stiamo usando il termine "saldare" di proposito) tutto a una PCB, operazione molto semplice dato che non è previsto che funzioni. Una volta che i chip sono attaccati alla PCB, è tempo di applicare un sistema di raffreddamento; come si vede nel video, in questo caso si tratta di un dissipatore Asus TUF con pellicole protettive, ma si può usare tutto ciò che si ha a disposizione, dato che queste schede non sono progettate per funzionare.

L'unico avvertimento del video è questo: "State attenti; non comprate RTX 4090 da fornitori cinesi" e ci sentiamo di consigliarvi di seguirlo attentamente se non volete ritrovarvi con una GPU da usare come fermaporte nelle giornate ventose.