In alcune città della California, la crescente tensione contro i magnati della tecnologia ha trovato una valvola di sfogo particolarmente creativa. A Palo Alto, Redwood City e Menlo Park, ignoti hacker hanno manipolato i pulsanti sonori dei semafori pedonali, trasformandoli in improbabili portavoce di una parodia pungente di Elon Musk. Un'azione che, al di là dell'aspetto goliardico, riflette un malcontento sempre più diffuso verso l'élite tecnologica e il potere che ha accumulato negli anni, in particolare verso figure polarizzanti come il proprietario di Tesla e X.

I cittadini che attraversavano le strade di queste località si sono trovati ad ascoltare, dopo aver premuto il pulsante del semaforo, messaggi satirici generati con l'intelligenza artificiale che imitavano la voce di Musk in situazioni surreali e umilianti. Le clip, rapidamente diventate virali sui social media, presentavano un Musk fittizio che implorava amicizia, confessava la propria solitudine o intratteneva dialoghi immaginari con Donald Trump, con cui il miliardario mantiene una relazione di supporto reciproco, seppur con recenti tensioni.

Le autorità cittadine hanno dovuto disattivare temporaneamente la funzione vocale dei semafori mentre indagano sull'accaduto. Un portavoce di Palo Alto ha confermato a Palo Alto Online che il sistema rimarrà silenzioso fino alla risoluzione del problema. Nonostante ciò, il danno – o forse il messaggio – è ormai stato consegnato al pubblico e alla rete, dove l'iniziativa ha raccolto numerosi consensi dagli utenti che l'hanno definita "esilarante" e "di altissimo livello".

Il ritratto di un miliardario solo

L'aspetto più interessante di questa protesta digitale è il tema ricorrente della solitudine che caratterizza i messaggi attribuiti a Musk. "Ciao, sono Elon Musk", recitava uno dei messaggi. "Benvenuto a Palo Alto, casa dell'ingegneria Tesla. Sai, dicono che i soldi non possono comprare la felicità, e sì, forse è vero. Dio sa quanto ci ho provato. Ma possono comprare un Cybertruck, e questo è piuttosto figo, no? No?"

"C*zzo, sono così solo", continuava il messaggio, strappando una risata a chi aveva premuto il pulsante. In un altro caso, la voce supplicava: "Vuoi essere mio amico? Ti darò un Cybertruck, lo prometto. Guarda, non hai idea del livello di depravazione a cui mi abbasserei solo per una briciola di approvazione".

Un altro filone satirico esplorato dagli hacker riguardava il rapporto tra Musk e Donald Trump. "Sai, è divertente, una volta pensavo che fosse solo questo stupido sacco di m*rda", diceva la voce clonata di Musk in un video condiviso su TikTok. "Ma una volta che lo conosci, è in realtà piuttosto dolce, tenero e amorevole". A questa affermazione, una seconda voce che imitava Trump rispondeva: "Tesoro, torna a letto".

Questa rappresentazione irriverente riflette le crescenti critiche verso Musk per il suo progressivo avvicinamento all'estrema destra e per il ruolo controverso che ha assunto nel panorama politico americano. Il sentimento anti-Musk è aumentato notevolmente negli ultimi tempi, con la sua vicinanza a posizioni estremiste e il suo contributo allo smantellamento di agenzie federali che hanno generato un importante movimento di protesta in tutto il paese.

Di fronte a queste critiche, Musk ha recentemente giocato la carta della vittima, lamentandosi sui social: "Le mie aziende creano prodotti eccellenti che le persone amano e non ho mai fatto fisicamente del male a nessuno. Quindi perché tutto questo odio e violenza contro di me?" Una domanda che sembra ignorare deliberatamente le controversie generate dalle sue posizioni politiche, dalle sue acquisizioni aziendali e dal suo comportamento sui social media.