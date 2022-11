Le tendenze di mercato di quest’ultimo periodo continuano a confermare il calo di domanda per i prodotti informatici, principalmente causato dall’aumento dei costi di produzione e dell’inflazione, con impatto diretto sui prezzi di vendita. L’ultimo report proveniente da Gartner Forecasts prevede un calo del 3,6% del mercato dei semiconduttori nel 2023, dopo una crescita del 4% di quest’anno e del 26,3% nel 2021. A seguito di questo calo, i guadagni del prossimo anno dovrebbero tornare alle cifre del 2021, vale a dire 596 miliardi di dollari.

Secondo quanto affermato dalla società di consulenza il mercato delle imprese è rimasto relativamente stabile, di conseguenza non ci si aspetta che questo diminuisca come quello dei consumatori per quanto riguarda la domanda di semiconduttori. A riconferma di quanto anticipato da TrendForce, inoltre, Gartner prevede anche una diminuzione per il mercato delle memorie NAND, che dovrebbe calare al 13,7% nel 2023, mentre allo stesso modo il mercato delle memorie scenderebbe al 16,2%, per via di un eccesso di offerta. A seguito dei bruschi cali di prezzo, i produttori hanno ridotto la produzione al fine di arginare l’andamento.

Fonte: Gartner

La maggior parte delle imprese sta rafforzando le proprie infrastrutture, sia di produzione che di distribuzione, al fine di espandere maggiormente le proprie potenzialità e far scendere i costi di produzione, progressivamente lievitati negli ultimi anni. Fra queste c’è Intel, che nel tentativo di proporsi come fonderia globale alternativa a TSMC, ha aumentato gli investimenti per costruire nuove fabbriche in Europa, tra cui due impianti di packaging anche qui in Italia. I territori candidati sono Piemonte e Veneto, mentre le cifre sono aumentate da 5 miliardi iniziali, a ben 11 miliardi attuali. La nuova infrastruttura di Intel, la prima nella nostra Nazione, consentirebbe di generare fino a 1500 posti di lavoro, con ulteriori 3500 posti tra fornitori e partner. L’accordo definitivo richiede però ancora del tempo: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.