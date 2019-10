Sennheiser GSP 370: cuffie wireless a bassa latenza e grande autonomia

Sennheiser introduce le GSP 370, cuffie con una qualità audio elevata e un'autonomia di 100 ore con connessione wireless a bassa latenza.

Sennheiser ha presentato le GSP 370, cuffie over ear con funzionalità wireless compatibili con PC Windows, Mac e PlayStation 4. Negli ultimi tempi, il mercato delle periferiche gaming sta dando sempre più importanza alle periferiche dotate di connessione senza fili, cresce infatti sempre di più la disponibilità di mouse, tastiere e cuffie dotate di questo tipo di collegamento. I motivi sono chiari: maggior mobilità e libertà di movimento ma anche maggior pulizia sulla scrivania grazie alla minore presenza di cavi.

Tutto questo però, in molti casi, non è sufficiente, i giocatori cercano sempre dispositivi che garantiscano tempi di risposta brevi, siano essi di input (mouse e tastiere) o di output (cuffie), quindi non sceglieranno mai di passare a dispositivi wireless se non garantiranno gli stessi tempi di risposta delle controparti cablate.

Sennheiser è stata molto attenta a questo aspetto, il dongle USB GSA 370 abbinato alle cuffie fornisce infatti una connessione wireless a bassa latenza per una connessione affidabile e priva di ritardi. Le GSP 370 si basano sullo stesso sistema acustico delle GSP 300 (Amazon) con un’elaborazione digitale del suono integrata che offre agli utenti un’esperienza audio caratterizzata da bassi di alta qualità e suoni nitidi.

Inoltre, tramite il software Sennheiser Gaming Suite per Windows, è possibile personalizzare la propria esperienza audio grazie agli strumenti che lo stesso software offre come l’equalizzatore, varie modalità di suono surround, una serie di impostazioni predefinite per generi di gioco specifici e varie opzioni per calibrare il microfono. In questo modo ogni utente potrà adattare l’audio alle proprie preferenze.

Il microfono delle GSP 370, come per le altre cuffie da gioco dell’azienda, è dotato di cancellazione attiva del rumore di fondo e può essere disattivato in maniera rapida semplicemente sollevandolo verso l’alto. Sul padiglione destro è presente una rotella che consente di regolare l’audio del gioco sincronizzato con il controllo del volume di Windows.

Un altro aspetto fondamentale delle cuffie wireless non può che essere la batteria. Sennheiser ha dichiarato che le sue cuffie, grazie alla batteria a lunga durata e al basso consumo energetico che le caratterizzano, possono essere usate per circa 100 ore prima di dover essere ricaricate.

Le cuffie continuano comunque a funzionare in modalità wireless anche in fase di ricarica. Le GSP 370 hanno dimensioni generose e hanno un peso di 285 grammi ma sono dotate di archetto imbottito e cuscinetti in memory foam per risultare comunque comode anche per lunghe sessioni di gioco.

Le Sennheiser GSP 370 sono acquistabili sul sito Sennheiser al prezzo di vendita consigliato di 199 euro. Tra l’altro, acquistando le cuffie dal sito di Sennheiser si riceverà in omaggio lo stand per sorreggerle dal valore di 34,90 euro.