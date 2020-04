Sharkoon annuncia il TG5 Pro RGB

Sharkoon ha presentato il TG5 Pro RGB, evoluzione del precedente modello. Senza grandi stravolgimenti, l’azienda ha apportato sensibili migliorie atte a rendere più gradevole e funzionale questo case dalle medio-piccole dimensioni, pari a 452 × 215 × 465 mm.

La revisione interessa soprattutto l’illuminazione ARGB, con venti nuove modalità preimpostate, pieno supporto e compatibilità con la maggior parte dei sistemi proprietari presenti sul mercato, tra cui ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light System, ASRock Polychrome Sync e GIGABYTE RGB Fusion, nel caso si volesse pilotare gli RGB da scheda madre. Sharkoon ha integrato anche un sistema manuale di controllo dei LED ARGB, attraverso il tasto reset dell’interfaccia I/O sulla parte frontale.

Il case si presenta totalmente verniciato di nero, con due pannelli in vetro temperato per un look impeccabile: quello frontale rende ben visibili le tre ventole ARGB da 120mm (in dotazione), creando un caratteristico effetto teca, mentre quello laterale permette una chiara e completa vista sull’hardware interno e sulla ventola ARGB posteriore, sempre da 120mm (in dotazione), che aiuta anche ad illuminare scenograficamente tutti i componenti.

Oltre alle tre ventole preinstallate, il TG5 Pro RGB dà la possibilità di aggiungerne altre tre sempre da 120mm, oppure due da 140mm, sotto il pannello superiore. Le sedi delle ventole sono predisposte per il montaggio di eventuali radiatori, nell’ottica di installare sistemi di raffreddamento a liquido. Nella zona anteriore si possono inserire radiatori da 120mm, 240mm e 360mm, spessi fino a 52mm. Nella zona posteriore uno da 120mm.

Grande attenzione è stata data all’organizzazione interna, proprio nell’ottica di poter rendere una visione pulita dell’hardware in bella vista. Il case è dotato di vani passacavi e la predisposizione per l’installazione occultata di tre dischi da 3.5″ e quattro da 2.5″, dietro il pannello laterale interno e in un box nel vano alimentatore. La compatibilità è garantita anche per i componenti più performanti: schede madri in formato mini-ITX, micro-ATX e ATX, alimentatore lungo fino a 205mm, scheda video lunga fino a 400mm e dissipatore CPU alto fino a 167mm. Completano la dotazione gli immancabili filtri antipolvere, nella zona inferiore, frontale-laterale e superiore, tutti con layer amovibili e lavabili. Già disponibile, il prezzo suggerito al pubblico è di € 85.