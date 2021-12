SiFive presenta la sua nuova CPU RISC-V

SiFive, fornitore fabless di semiconduttori con sede a San Francisco, ha annunciato recentemente un nuovo chip che descrive come “il processore core RISC-V concesso in licenza più veloce sul mercato”: SiFive Performance P650.

Photo Credit: SiFive

Il SiFive Performance P650 sarà caratterizzato da un massimo di 16 core e si baserà sull’attuale processore SiFive Performance P550, mantenendo un’efficiente pipeline espandendo l’ampiezza delle istruzioni per fornire un aumento (previsto) delle prestazioni del 40% per ciclo di clock e un incremento delle prestazioni del 50% rispetto al precedente processore più veloce di SiFive grazie a ulteriori miglioramenti dell’architettura.

Sebbene non disponiamo di velocità di clock esatte, nonché di molti altri dettagli inerenti al nuovo chip in questo momento, facciamo presente che il P550 a quattro core della generazione precedente funzionava a 2,4GHz su un processo a 7nm e ha superato il chip ARM Cortex-A75 del 31% in SPECint2006, secondo i dati di SiFive. Quello che sappiamo è che si tratta di un design a 64 bit con hypervisor e supporto per la virtualizzazione, oltre a “funzionalità crittografiche avanzate“. Il suo design modulare è finalizzato all’uso in cluster e dovrebbe essere utilizzato in data center, automobili, aeroplani e contesti di rete mobile.

Photo Credit: RISC-V Foundation

“Con il nuovo processore SiFive Performance P650, il team di ingegneri di SiFive ha fornito rapidamente e con successo un significativo aumento delle prestazioni per la famiglia di processori SiFive” – ha affermato Rohit Kumar, senior vicepresident of engineering presso SiFive – “La rapida esecuzione e la competenza di SiFive sono evidenti mentre costruiamo prodotti di livello mondiale e serviamo mercati ad alte prestazioni. In SiFive, siamo determinati a spingerci oltre il limite delle prestazioni e dimostrare che RISC-V non ha limiti e SiFive Performance P650 è il prossimo passo in una roadmap di vasta portata.”

Le versioni di anteprima del chip dovrebbero essere offerte ai clienti principali nel primo trimestre del 2022, con disponibilità generale per metà anno.