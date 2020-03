SilentiumPC presenta il nuovo Fortis 3 EVO ARGB

SilentiumPC ha presentato un nuovo dissipatore ad aria della gamma Fortis 3, il Fortis 3 EVO ARGB. La differenza rispetto alla precedente edizione sta nella ventola: il nuovo dissipatore infatti ospita la nuova Pulsar HP ARGB da 140mm.

Per quanto riguarda le dimensioni e le prestazioni, non cambia molto rispetto al modello precedente. Si tratta di un dissipatore asimmetrico, in modo da non interferire con i banchi di RAM montati sulla scheda madre. Il plate nickelato è collegato all’heatspreader tramite 5 heatpipe da 6mm a contatto diretto con la CPU, per un peso totale di ben 800 grammi che secondo l’azienda riesce a dissipare fino a un TDP di 220W.

Per quanto riguarda la ventola, si tratta di una versione realizzata completamente in plastica traslucida (telaio incluso) dotata di 9 LED RGB Addressable, dando la sensazione che l’intera superficie sia illuminata. I LED possono essere gestiti tramite i software dei maggiori produttori di schede madre come Asus Aura Sync, MSI Mystic Light o Gigabyte RGB Fusion, con la possibilità di impostare colori, stati o effetti di luce sincronizzabili con il resto dell’hardware.

Nel caso però la vostra scheda madre non sia dotata di un connettore per accessori RGB non c’è problema: in confezione SilentiumPC fornisce un controller Nano-reset ARGB che consente alla ventola di sincronizzarsi con gli altri dispositivi ARGB della casa. Infine gli utenti possono utilizzare un controller PWM Aurora Sync EVO ARGB per gestire l’illuminazione degli accessori, venduto però separatamente.

Il dissipatore garantisce circa 50000 ore di funzionamento ed è fornito con una pasta termica Pactum PT-2. È compatibile con socket AM2, AM2+, AM3, AM3+ e AM4 per quanto riguarda AMD; nel caso di Intel invece con socket LGA775, LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-v3 ed LGA 2066. Attualmente SilentiumPC non ha fornito né prezzo né disponibilità per l’Italia.