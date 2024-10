Snapdragon X2, Qualcomm sta già testando la prossima generazione di AI PC?

Qualcomm sta già testando i suoi nuovi processori Arm-based Snapdragon X2 per PC, nello specifico un modello identificato con il codice "SC8480XP".

Qualcomm sta testando da tempo i SoC Snapdragon X2 di nuova generazione. Secondo quanto riportato dai database interni, i SoC SC8480XP, che utilizzano il nome in codice “Glymur” o “Project Glymur”, sono stati testati a luglio e agosto, quindi per l'esattezza nel terzo trimestre del 2024. Va ricordato che l'attuale generazione di SoC Snapdragon X ha un numero di modello interno “SC8380XP” e il nome in codice “Hamoa”.

Inoltre, si dice che Qualcomm è ancora nella fase iniziale di test dei suoi SoC di prossima generazione, in quanto le schede di sviluppo possono essere dotate di variazioni di NAND e componenti di memoria. Questo è simile alle RVP o EVP, che sono piattaforme di valutazione iniziale progettate per testare i campioni prima della finalizzazione delle specifiche ufficiali.

L'arrivo sul mercato della serie Snapdragon X qualche mese fa ha suscitato grandi aspettative per un'esperienza AI avanzata con una potente combinazione di CPU e GPU. Tuttavia, le prestazioni iniziali non hanno soddisfatto completamente le aspettative, con miglioramenti limitati nella prestazione per core singolo e nell'efficienza energetica.

Benché i modelli attuali della serie varino da soluzioni a 12, 10 e fino all'ultimo SoC a 8 core, i risultati in termini di prestazioni multithread e grafiche non hanno raggiunto i livelli sperati.

"Stiamo lavorando sodo per migliorare ulteriormente la nostra offerta di chipset per soddisfare le crescenti aspettative dei nostri clienti", ha affermato un portavoce di Qualcomm.

La concorrenza non sta a guardare, con AMD e Intel che hanno lanciato i loro SoC Ryzen AI 300 "Strix" e Core Ultra 200V "Lunar Lake", rispettivamente, caratterizzati da NPU avanzate, core potenti e GPU integrate di altissimo livello.

Attraverso un leak relativo ai progetti futuri di Dell, è emerso che Qualcomm sta lavorando a due nuove varianti dell'architettura del core Oryon, destinate ai futuri PC AI basati su Snapdragon X. La versione V2 è prevista per metà 2025, mentre la V3 dovrebbe fare il suo debutto entro il quarto trimestre del 2027.

Tra le novità emerse, si prevede anche l'introduzione di un nuovo modello entry-level nella linea Snapdragon X Plus, denominato "X1P-24-100". Questo modello manterrà un design a 8 core, probabilmente con frequenze di clock più basse o prestazioni GPU ridotte.

Non mancheremo di seguire gli sviluppi futuri di questa linea di prodotti, mentre Qualcomm cerca di affinare ulteriormente la sua offerta per il settore PC. Con le sfide poste dai rivali e le aspettative crescenti del mercato, la battaglia per la supremazia nel settore dei chipset sembra destinata a intensificarsi nei prossimi anni.