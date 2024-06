SOLO 160€ per questo monitor da gaming AOC: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, che grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo risulti perfetto pur mantenendo un prezzo competitivo, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il monitor da gaming AOC G2 C27G2E/BK, con risoluzione Full HD e 165Hz di refresh rate, è disponibile a soli 159,00€, con uno sconto dell'11% che vi permette di risparmiare circa 20€.

Monitor da gaming AOC G2 C27G2E/BK, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming AOC G2 C27G2E/BK rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di videogiocatori alla ricerca di un monitor ad alte prestazioni che vogliono contenere il budget, pur acquistando un dispositivo affidabile e ottimo per giocare. Il pannello curvo Full HD da 27 pollici offre infatti una risoluzione nitida, seppur non al livello del QHD, adatta a PC di fascia media e soprattutto ai giocatori che preferiscono la fluidità alla grafica. Grazie a un refresh rate di 165Hz infatti, questo gioiellino AOC risulta perfetto per i giochi competitivi, e si assicurerà di non farvi perdere neanche un frame anche nei momenti più concitati.

Non manca in tal senso anche un tempo di risposta di solo un millisecondo, ottenibile grazie al pannello VA, che si occuperà invece di rendere ogni vostro comando responsivo alla vista, evitando sconfitte per colpa del vostro setup. Ovviamente è possibile usare il device anche in ambiti lavorativi e per guardare film e serie, seppur non sia pensato appositamente per questo, visto che il pannello offre una rappresentazione abbastanza precisa dei colori.

In conclusione, con un prezzo attuale di 159,00€, il monitor da gaming AOC G2 C27G2E/BK rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un monitor da 27 pollici ad alte prestazioni e con un prezzo abbordabile. Di sicuro è un dispositivo eccellente per chi desidera giocare titoli competitivi, dove la fluidità e la responsività sono tutto, e in tal senso il dispositivo non offre proprio nessun compromesso!

Vedi offerta su Amazon