[SONDAGGIO] Quanto saresti disposto a spendere per componenti hardware con funzionalità IA?

Recenti sondaggi (di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito qui) indicano una significativa riluttanza tra gli utenti PC a pagare di più per hardware potenziato dall'intelligenza artificiale. L'84% degli utenti PC non è, infatti, disposto a pagare di più per hardware con funzionalità IA. Questo dato mette in luce una notevole resistenza tra gli appassionati di PC a investire in hardware potenziato dall'intelligenza artificiale.

Su oltre 26.000 intervistati, solo il 7% ha espresso interesse a spendere di più per funzioni IA, mentre il 9% è rimasto incerto. Questi risultati indicano che le aziende produttrici di hardware devono prestare particolare attenzione alle preferenze della loro base di utenti principali.

Ora, quindi, vogliamo sapere cosa ne pensate voi, essendo parte proprio di quel bacino di utenza che le aziende dovrebbero tenere in considerazione. Sareste disposti a spendere di più per componenti hardware con funzionalità di intelligenza artificiale? Partecipate al sondaggio e fateci sapere la vostra opinione!