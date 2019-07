Sony MRW-S3, un hub USB ma anche un lettore di SD velocissimo

MRW-W3 è il nuovo hub USB di Sony in grado di gestire schede UHS-II SD (e microSD) con una velocità in lettura fino a 300 MB/s.

Sony ha svelato MRW-W3, un nuovo hub USB dedicato ai fotografi professionisti che si presenta come il lettore di schede UHS-II SD (e microSD) più veloce al mondo con una velocità di lettura fino a 300 MB/s.

Che sia effettivamente in grado di raggiungere questo picco o ci si avvicini molto, l’hub di Sony permetterà senz’altro un rapido trasferimento delle pesantissime foto in formato RAW e dei video in 4K dalle più recenti fotocamere. Tale velocità potrebbe inoltre tornare utile in molti casi, come a chi usa un portatile e si sposta molto.

L’hub eroga ben 100W di potenza per riuscire a gestire monitor e altre periferiche dai consumi elevati. C’è la possibilità di scegliere tra connettore USB-C e USB-A per collegare device di ultima generazione e modelli più datati oltre a un’uscita HDMI per video fino a 4K con un frame rate di 30FPS.

Sony ha curato tutto nei minimi dettagli, persino il case presenta caratteristiche di tutto rispetto con il suo design ergonomico “a onda” per incrementare il grip, una costruzione in alluminio con materiale antigraffio e la certificazione IP68 che ne assicura impermeabilità e resistenza alla polvere.

Sony porterà sul mercato l’MRW- S3 in autunno insieme alle nuove SD Tough SD-M nei formati da 64, 128 e 256 GB. Il gigante giapponese non ha ancora dichiarato il prezzo di lancio ma non dovrebbe trattarsi di nulla di eccessivo: se avete una mirrorless o una DSLR di alta gamma che può effettivamente sfruttare al massimo i lettori di schede SD più veloci il prezzo di questo hub non vi spaventerà di certo.