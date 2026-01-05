Le Sony WH-1000XM5 con custodia rigida sono ora disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale di 225,09€ invece di 349,00€. Queste cuffie wireless di fascia premium offrono una cancellazione del rumore avanzata con quattro microfoni per padiglione, audio Hi-Res certificato LDAC e fino a 30 ore di autonomia. Con uno sconto del 36%, risparmiate oltre 120€ su un prodotto pluripremiato che garantisce chiamate cristalline, comfort superiore e connettività Bluetooth multipla.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 rappresentano la scelta ideale per chi cerca il massimo della qualità audio e della cancellazione del rumore, senza compromessi. Queste cuffie premium si rivolgono ai professionisti che lavorano da remoto e necessitano di chiamate cristalline grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup, ai pendolari che affrontano viaggi quotidiani in ambienti rumorosi e desiderano isolarsi completamente, e agli audiofili che non vogliono rinunciare all'audio Hi-Res con tecnologia LDAC. Con fino a 30 ore di autonomia, soddisfano perfettamente le esigenze di chi viaggia frequentemente e non può permettersi di rimanere senza musica o connessione durante lunghi spostamenti.

Il sistema di cancellazione del rumore con quattro microfoni per padiglione vi permetterà di concentrarvi sul lavoro in uffici open space, godervi un film durante un volo intercontinentale o semplicemente rilassarvi con la vostra playlist preferita, eliminando totalmente le distrazioni esterne. La possibilità di connettere due dispositivi Bluetooth simultaneamente le rende perfette per chi gestisce smartphone e laptop professionali, mentre il comfort di lusso garantito dai materiali premium assicura che possiate indossarle per intere giornate senza alcun fastidio. Con la custodia rigida inclusa in questa versione, avrete anche la protezione ottimale durante i vostri spostamenti.

Oggi disponibili a 225,09€ invece di 349€ con uno sconto del 36% e custodia rigida inclusa, queste cuffie premium offrono un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Vi consigliamo l'acquisto per l'equilibrio perfetto tra tecnologia all'avanguardia, comfort superiore e prestazioni audio di altissimo livello.

Vedi offerta su Amazon