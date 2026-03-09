Su Amazon è disponibile la scheda madre GIGABYTE A620M H, compatibile con le CPU AMD Ryzen 7000, 8000 e 9000 Series su socket AM5. Offre un VRM digitale a 5+2+2 fasi, supporto DDR5 fino a 7200MHz (OC), slot M.2 PCIe 4.0 x4 e connettività GbE LAN. Attualmente disponibile a soli 79,18€ invece di 89,00€, con uno sconto dell'11%.

GIGABYTE A620M H, chi dovrebbe acquistarla?

La GIGABYTE A620M H è la scheda madre ideale per chi desidera costruire un PC desktop performante con un budget contenuto, sfruttando le più recenti CPU AMD Ryzen delle serie 7000, 8000 e 9000 su socket AM5. È perfetta per utenti home e semi-professionali che vogliono una piattaforma moderna e aggiornabile, senza rinunciare a funzionalità avanzate come il supporto alla memoria DDR5 fino a 7200MHz e lo slot M.2 PCIe 4.0 per SSD ad alta velocità.

Con un prezzo ridotto a 79,18€ (sconto dell'11% rispetto agli 89€ originali), questa soluzione soddisfa le esigenze di chi cerca stabilità e connettività completa: dalla rete Gigabit LAN alle uscite video DP e HDMI, fino alla funzione Q-Flash Plus per aggiornare il BIOS in modo semplice. Lo slot PCIe x16 con EZ-Latch e il sistema Smart Fan 6 la rendono adatta anche a chi assembla il proprio PC per la prima volta, garantendo praticità e controllo termico efficiente.

