Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul monitor gaming MSI MAG 273QP QD-OLED X24, un display da 26,5" WQHD con pannello Quantum Dot OLED a 10-bit, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms. Garantisce colori straordinari con il 99% DCI-P3 e certificazione DisplayHDR True Black 400. Ora è disponibile a soli 449,00€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 529,00€.

MSI MAG 273QP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano prestazioni visive ai massimi livelli. Grazie al pannello QD-OLED da 26,5" WQHD con refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms, risponde perfettamente alle necessità di chi gioca a titoli competitivi dove ogni millisecondo è determinante. L'ampia copertura colore del 99% DCI-P3 e il contrasto nativo di 1.500.000:1 lo rendono interessante anche per gli appassionati di contenuti multimediali ad alta fedeltà cromatica.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi utilizza PC, Mac, console e laptop, grazie alla connettività avanzata con DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1. La tecnologia OLED Care 2.0 protegge il pannello dall'effetto burn-in, garantendo longevità nel tempo. A 449€ invece di 529€, con uno sconto del 15%, rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera un monitor da gaming di fascia alta senza rinunciare alla qualità costruttiva e alla versatilità d'uso.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è un monitor gaming da 26,5" WQHD con pannello QD-OLED 10-bit, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Offre 99% DCI-P3, contrasto 1.500.000:1 e certificazione DisplayHDR True Black 400.

Vedi offerta su Amazon